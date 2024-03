Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule.

Leczenie szpitalne – najpierw skierowanie

Na oddział szpitalny nie można zgłosić się ot tak, pobyt w szpitalu wymaga skierowania. Wyjątkiem są sytuacje nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Skierowanie może wystawić każdy lekarz, pod którego opieką jest akurat pacjent, również lekarz prowadzący prywatną praktykę i nieposiadający umowy z NFZ.

Ważne Lekarz nie może odesłać pacjenta po skierowanie do innego lekarza!

Skierowanie do szpitala jest honorowane w każdej placówce, w której jest oddział, do którego pacjent jest skierowany. Jeśli pobyt jest planowy pacjent powinien ustalić w Izbie Przyjęć lub rejestracji termin przyjęcia. Wskazaniami medycznymi do wystawienia skierowania mogą być:

konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia w warunkach szpitalnych;

brak możliwości wykonania diagnostyki w warunkach poradni;

konieczność wykonania zabiegu operacyjnego.

Pobyt w szpitalu – jak się przygotować

Przed przyjęciem do szpitala należy przygotować swoją dotychczasową dokumentację medyczną, w tym wyniki konsultacji specjalistycznych i – jeśli poprzednio odbywało się już leczenie szpitalne – karty informacyjne z pobytów. Niezbędna będzie też lista przyjmowanych leków i ich dawkowanie.

Jeśli celem pobytu w szpitalu jest planowana operacja, warto rozważyć wykonanie cyklu szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). To trzy dawki podawane w odstępach 0-1-6 miesięcy. W Polsce szczepienia przed zabiegami operacyjnymi nie są obowiązkowe.

Zabieg operacyjny może się wiązać również z wymaganym zaświadczeniem od lekarza rodzinnego zawierającym spis chorób przewlekłych, przyjmowanych leków i opis ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Samą decyzję o braku przeciwskazań do znieczulenia czy zabiegu podejmuje już na miejscu anestezjolog lub chirurg. Jeśli do znieczulenia albo zabiegu będą wymagane dodatkowe zaświadczenia, np. od lekarzy specjalistów, u których pacjent jest pod stała opieką – lekarz kwalifikujący się do znieczulenia poinformuje o tym i – jeśli będzie potrzeba – wyda odpowiednie skierowania na konsultacje.

Do szpitala należy się zgłosić z dowodem tożsamości, w celu identyfikacji pacjenta i potwierdzenia przez szpital uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy pacjent nie został przyjęty do szpitala

Zdarzają się sytuacje, w których pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala w ustalonym terminie, np. z powodu braku łóżek. Wówczas, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, jest on wpisywany na listę oczekujących. Szpital ma obowiązek pisemnie poinformować pacjenta o wyborze innego terminu udzielenia świadczenia z uzasadnieniem. Jeśli pacjent ma podejrzenia, że odmowa przyjęcia do szpitala była nieuzasadniona, może złożyć na placówkę skargę.

Jeśli pacjent sam zadecyduje o rezygnacji z hospitalizacji, powinien niezwłocznie poinformować o tym placówkę.

