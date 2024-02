Na co można złożyć skargę do NFZ? Jak to zrobić?

Do czego prawo ma pacjent? Co w sytuacji, gdy usługa nie zostanie wykonana prawidłowo? Gdzie i jak złożyć skargę na placówkę, która nie dopełniła świadczenia? Podpowiadamy.

Prawo pacjenta do świadczeń

Comiesięczne składki odprowadzane na ubezpieczenie zdrowotne uprawniają pacjenta do korzystania ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Niektórzy pacjenci regularnie muszą odbywać wizyty u lekarzy, inni zaglądają do przychodni sporadycznie, jeszcze inni są częstymi gości na oddziałach szpitalnych. Każdemu jednak bez wyjątku należy się odpowiednia opieka, wyczerpująca informacja czy świadczenie gwarantowane. Gdy pacjent ma zastrzeżenia, może złożyć skargę na placówkę, która ma zawartą umowę z NFZ.

W jakich sprawach można złożyć skargę do NFZ?

Jest wiele przypadków, w których można złożyć skargę na placówkę do NFZ. Na przykład:

odmowa zapisania do lekarza,

odmowa wykonania badań zleconych przez lekarza,

opłata za świadczenie gwarantowane, które jest bezpłatne,

wystawiona recepta bez refundacji,

terminy lub godziny przyjmowania pacjentów różnią się od ustalonych przez placówkę,

trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście, w wybranym dniu,

lekarz nie przyjmuje pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy,

nie udaje się umówić telefonicznie na konsultację,

Skargę można również złożyć na… działalność NFZ.

Oprócz skargi można złożyć także wniosek z propozycją dotyczącą poprawy jakości usług, które świadczy NFZ. Np. pomysł ulepszenia organizacji Funduszu czy lepszej obsługi pacjentów.

Ważne Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy. Nie należy więc składać skarg dotyczących sposobów leczenia.

Skarga lub wniosek do NFZ - jak to zrobić?

Złożenie skargi czy wniosku do NFZ jest bardzo proste i można to zrobić na kilka sposobów. Pocztą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP lub osobiście w oddziale NFZ.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres lub adres mailowy, przy czym dane można zastrzec), dane placówki, której skarga dotyczy oraz opis zdarzenia. Najlepiej, aby opis zdarzenia nie budził wątpliwości co do tego, czego dotyczy skarga, bo gdy NFZ będzie miał trudności w ustaleniu, co jest problemem, wezwie do uzupełnianie pisma (zrobi to w ciągu 7 dni). Podobnie w sytuacji, gdy pismo nie będzie zawierało danych wnoszącego. Brak uzupełnienia pisma po wezwaniu NFZ będzie skutkował nierozpatrzeniem sprawy.

Pismo można wysłać do:

oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ

Centrali NFZ

Ale także:

do dyrektora placówki, która udzielała świadczenia

do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej na sposób leczenia albo zachowania lekarza

do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych na sposób postępowania pielęgniarki lub położnej

do Rzecznika Praw Pacjenta, gdy zostały naruszone prawa pacjenta m.in. do poszanowania intymności i godności, informacji, dokumentacji medycznej, opieki duszpasterskiej.

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać w Dziale Skarg i Wniosków: tel. 22 279 75 78.

Rozpatrywanie skarg

Warto wiedzieć, że NFZ w ramach rozpatrywania skarg nie podejmuje interwencji u świadczeniodawcy, nie ingeruje w decyzje lekarzy czy pielęgniarek, nie skraca i nie modyfikuje kolejek do świadczenia, nie dyscyplinuje pracowników placówek, nie zwraca niezasadnie pobranych kosztów.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn.zm) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Rzeczniku Praw Pacjenta i prawach pacjenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545)

