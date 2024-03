Nowa usługa ratująca życie poda dokładną lokalizację osoby dzwoniącej na numery alarmowe

Advance Mobile Location - jak ma działać ta usługa

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wiedza o lokalizacji w jakiej znajduje się osoba potrzebująca pomocy jest kluczowa. Ale sytuacje bywają różne, a wypadki zdarzają się w nieoczekiwanych miejscach, czasem podanie miejsca zdarzenia jest problemem nawet, gdy dzwoniący jest we własnym domu. Gdy osoba potrzebująca pomocy zadzwoni na numer alarmowy (np. 112), funkcja AML automatycznie się aktywuje i przesyła informacje o dokładnej lokalizacji telefonu komórkowego do służb ratunkowych, które wzywamy. Dzięki temu ratownicy mogą szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, nawet jeśli osoba dzwoniąca nie jest w stanie podać dokładnej lokalizacji lub nie zna okolicy, w której się znajduje. Wysyłane dane lokalizacyjne są bardzo precyzyjne, bo lokalizują urządzenie do 5 metrów na zewnątrz i średnio 25 metrów w pomieszczeniach.