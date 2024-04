Min. Leszczyna: szczepienia przeciw HPV od września 2024 r. w szkołach

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że chce, by od września szczepienia dzieci przeciw HPV były w szkołach i jest to uzgodnione z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Zapowiedziała też wprowadzenie tych szczepień w aptekach.

Leszczyna: szczepienia przeciw HPV w szkołach i aptekach

Ministrę zdrowia, w środę na konferencji prasowej w resorcie zapyta o szczepienia dzieci przeciw HPV, odpowiedziała, że chce – i jest to uzgodnione z ministrą edukacji Barbara Nowacką – aby od września mogły się one odbywać w szkołach.



"Pracujemy nad procedurą, wiemy wszyscy, że obecny przy takim świadczeniu musi być rodzic" – poinformowała Leszczyna. "Ruszamy z informacją do szkół" – dodała.



Zapowiedziała też prowadzenie tych szczepień w aptekach, "które mają doświadczenie w szczepieniu", ale zaznaczyła, że "wszystkie będą mogły do tego programu przystąpić".

W przypadku dzieci starszych nie będzie już konieczna recepta od lekarza rodzinnego

Potwierdziła, że w przypadku dzieci starszych nie będzie już konieczna recepta od lekarza rodzinnego. Wystarczy, że rodzic uda się z dzieckiem do apteki i tam otrzyma receptę i szczepienie.



"Chcemy (…), żeby tak było też ze szczepionką przeciw grypie. Jesteśmy społeczeństwem, jednym z tych niestety w Unii Europejskiej, gdzie szczepienia przeciw grypie, także przeciw covid, są najniższe" – powiedziała Leszczyna.



Oceniła, że mogłoby to być robione na zasadzie formuły recepty aptecznej.

Szczepienia na grypę będą bezpłatne?

"Myślimy także o tym, żeby szczepienia przeciw grypie dla wszystkich były bezpłatne" – dodała.

Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Ministerstwo Zdrowia 1 czerwca 2023 r. uruchomiło powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat. Od 2 września rozszerzyło ten pogram – dwuwalentna szczepionka przeciw HPV jest dostępna dla wszystkich dzieci od 9 do 18 lat.



Dla 12– i 13-latków, dziewcząt i chłopców, dostępne są dwie szczepionki: Cervarix i Gardasil.



Dla pozostałych dzieci, czyli w wieku 9–11 lat i 14–17 lat, dostępna jest szczepionka dwuwalentna Cervarix.



Dzieci mogą zostać bezpłatnie zaszczepione przeciw HPV, jeśli lekarz wystawi e-receptę na szczepionkę. Wówczas rodzic realizuje e-receptę w aptece, umawia dziecko na szczepienie bezpośrednio w przychodni POZ i przynosi szczepionkę.



Szczepionka dwuwalentna działa przeciw dwóm typom wirusa HPV: 16 i 18. Zapobiega wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu oraz rakowi szyjki macicy i rakowi odbytu, związanych z onkogennymi typami HPV.



Szczepionka dziewięciowalentna Gardasil działa przeciw dziewięciu typom wirusa brodawczaka ludzkiego, a mianowicie: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Chroni przed zmianami przednowotworowymi narządów płciowych i odbytu, rakiem szyjki macicy, rakiem odbytu i dodatkowo przed wystąpieniem brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa.

Ważne HPV odpowiada za blisko 100 proc. stanów przedrakowych i raka szyjki macicy, 64-100 proc. stanów przedrakowych i nowotworów pochwy, 90 proc. nowotworów odbytu, a także za nowotwory prącia, sromu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka, migdałków, gardła, głowy i szyi. Infekcje HPV są powszechne – większość zakażeń ma charakter bezobjawowy i przemijający. Jednak mogą rozwinąć się poważne lub nawet zagrażające życiu choroby jak rak szyjki macicy.

