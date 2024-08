Depresja okołoporodowa. Dlaczego tak mało zwraca się uwagę na zdrowie psychiczne kobiet w ciąży, połogu i po stracie?

L4 z kodem "C" - co oznacza? Duży wzrost tego typu zwolnień lekarskich

W 2022 r. wydano 6,1 tys. zwolnień lekarskich z kodem "C". W 2023 r. było to już 6,6 tys. Tak wynika z raportu ZUS dotyczącego absencji w pracy z powodu choroby w 2023 r. Kod ten oznacza, że zwolnienie zostało wystawione w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu.