Zmiany w Karcie Dużej Rodziny 2019 r.

Rodzinne wędrowanie, wspólne podróżowanie i poznawanie świata ułatwia rodzinom wakacyjną porą Karta Dużej Rodziny. Zapytaliśmy rodziny o to, czy karta pomaga organizować rodzinny wypoczynek.

Zniżki w obiektach wypoczynkowych w ramach Karty Dużej Rodziny oferują aż 474 podmioty w całej Polsce. Rodziny wielodzietne mogą ponadto taniej spędzić miłe chwile w 27 ogrodach zoologicznych i botanicznych oraz w 26 parkach narodowych. W programie Karta Dużej Rodziny uczestniczą również ośrodki sportu i rekreacji.

- „Karta dużej rodziny” daje naszej rodzinie wiele możliwości podróżowania i wspólnego poznawania świata. Dzięki zniżkom karty dużej rodziny częściej korzystamy z transportu publicznego i zwiedzamy obiekty, których nie zobaczylibyśmy” – podkreśla Aneta Kołodziejska.

Karta dużej rodziny wspiera rodziny w organizowaniu turystycznego weekendu.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przystąpiło do programu Karty Dużej Rodziny zapraszając do ponad 50 obiektów turystyki aktywnej, położonych w górach, nad morzem i nad jeziorami. Atrakcyjne lokalizacje pozwolą na zaplanowanie ciekawego pobytu i wybranie odpowiednich do wieku i zainteresowań tras i form turystycznych wędrówek.

Jak przyznaje pani Aldona Kucharska jej rodzina często korzysta z karty dużej rodziny podczas rodzinnego wędrowania.

Karta Dużej Rodziny cały czas się rozszerza

Do tej pory wydano ponad 2 mln kart, w tym 1,19 mln dla dzieci. Z systemu ulg i zniżek korzysta aż 451,7 tys. rodzin wielodzietnych. Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest bardziej atrakcyjna. Została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostał również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Z elektronicznej wersji Karty w formie aplikacji mKDR korzysta 127,9 tys. osób. Od 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać także ci rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej trójkę dzieci.