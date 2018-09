Szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach do 2020 r.

Umowy na bezpłatny i szybki internet w ramach rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w ostatnich dniach przed nowym rokiem szkolnym podpisało kilkaset szkół.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

reklama reklama

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który jest odpowiedzialny za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. Umowa z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym, który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest konieczna, aby szkoła mogła przez kilka najbliższych lat korzystać z bezpłatnego dostępu do łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s.

Zobacz: Oświata

Wszyscy do 2020 r.

Wszystkie budynki, w których mieszczą się szkoły zainteresowane korzystaniem z programu, mają zostać podłączone do OSE do 2020 r. Szkoły, które skorzystają z programu, otrzymają bezpłatnie łącza wraz z punktem dostępowym oraz nie będą ponosić kosztów korzystania z nich do 2027 r.

- Jesteśmy blisko finału prac, które mają doprowadzić do tego, by w każdej szkole w Polsce uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do szerokopasmowego internetu i e-zasobów bez których dzisiaj nowoczesna edukacja nie jest możliwa – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski w trakcie spotkania w Kowiesach (woj. łódzkie), podczas którego umowy podpisali dyrektorzy szkół z regionu.

Zobacz: Reforma oświata

100 Mega na 100-lecie niepodległości

Szczegółowe informacje o programie OSE „100 Mega na 100-lecie niepodległości” znajdują się na stronie internetowej www.ose.gov.pl. Tam podane są również wskazówki, jak zgłosić swoją szkołę do OSE. Na stronie programu OSE pojawiają się też informacje o przetargach na wykonanie i obsługę łącz, harmonogram planowanych prac i inne istotne komunikaty, które warto śledzić, aby w pełni skorzystać z możliwości OSE.

Program OSE najlepiej pokazuje, jak rząd rozumie znaczenie nowoczesnych technologii. OSE to nie tylko dostęp do szybkiej sieci, ale także do atrakcyjnych treści, pozwalających na podnoszenie kompetencji – dodaje wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji