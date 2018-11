E-fakturowanie w zamówieniach publicznych już w 2019 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

"Głównym celem tej dyrektywy jest usunięcie bądź ograniczenie barier dla handlu transgranicznego, wynikających ze współistnienia wielu wymogów prawnych i norm technicznych dotyczących fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności" - napisano.

Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort informował, że ich celem jest rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania papieru, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Nowe rozwiązania mają umożliwić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Ustawa przewiduje, że dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową. Efektem tego rozwiązania ma być wzrost stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Nowe rozwiązania wprowadzają dla wykonawców możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Natomiast dla zamawiającego - obowiązek odbioru od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Zaznaczono przy tym, że zmiany wynikają z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.

Zgodnie z unijną dyrektywą faktury elektroniczne dla zamówień publicznych będą miały odpowiedni format, co oznacza, że będzie to faktura ustrukturyzowana. Umożliwi to automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa pracownika w tym procesie - w przeciwieństwie do faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego.

Zdaniem MPiT obowiązek e-fakturowania przełoży się na wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce i korzystnie wpłynie na rozwój systemu płatności bezgotówkowych.

"W związku z tym, że ustawa reguluje szereg obowiązków skierowanych przede wszystkim wobec podmiotów zamawiających i funkcjonujących w ramach zamówień publicznych, oddziałuje ona przede wszystkim na jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby prawne" - tłumaczy Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów, dla których przewidziano wejście w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał