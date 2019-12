Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów do 7 stycznia 2020 r.

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 milionów złotych.

Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku. W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”



O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych

Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania

Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

„Senior+” to bardzo ważny element polityki senioralnej rządu Zjednoczonej Prawicy, co podkreślał w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. Skupiamy się nie tylko na podwyższaniu świadczeń dla emerytów i rencistów, po to by, zapewnić im większy komfort życia, ale również stawiamy nacisk na rozwijanie oferty zajęć aktywizujących osoby starsze. Chcemy, żeby seniorzy jak najdłużej cieszyli się zdrowiem, w jesieni życia pielęgnowali i rozwijali swoje pasje. Dzielili się z nami swoim życiowym doświadczeniem. Na tym polu program „Senior+” odgrywa kluczową rolę – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

O programie

Wieloletni program „Senior+” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy. W 2019 roku na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok. W 2019 roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało łącznie 497 Dziennych Domów i Klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 12,8 tys. miejsc.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert edycja 2020