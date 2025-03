4666 zł dla każdego sołtysa? Wybory organizowane przez PKW?

Czy sołtysi otrzymają wynagrodzenia na poziomie ustawowej płacy minimalnej? Czy wybory na sołtysa będą organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą, a kandydaci organizować będą kampanie w swoich wsiach? Profesjonalizacje działań najmniejszych jednostek administracyjnych zaproponował jeden z kandydatów na Prezydenta PR.

Ile zarabia w Polsce sołtys?

Obecnie przepisy nie przewidują dla sołtysów żadnego wynagrodzenia. Niektórym przysługuje jednak dodatek, który od 1 marca 2025 roku wynosi 354,86 zł. Przewidziany jest on dla sołtysów, którzy pełnili funkcję przez co najmniej 7 lat i przynajmniej przez dwie kadencje oraz osiągnęli wiek emerytalny. Jak łatwo się domyślić - większość sołtysów nie otrzymuje żadnych pieniędzy, a funkcja ta jest sprawowana przez osoby o wielkim sercu do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Płaca minimalna dla sołtysów?

Kandydat Prezydenta RP Piotr Szumlewicz zaproponował wprowadzenie wynagrodzenia na poziomie ustawowej płacy minimalnej, czyli obecnie 4666 zł brutto dla wszystkich sołtysów.



- Rozwiązanie to pozwoli zapewnić wyższą jakość administracji na poziomie najmniejszej jednostki samorządowej. To krok w stronę profesjonalizacji działań samorządu, a co za tym idzie - zwiększenia zaufania obywateli do władz lokalnych i państwa jako takiego - tłumaczy Piotr Szumlewicz.

Czym zajmuje się sołtys?

Szumlewicz wskazuje, że sołtysi nie są w Polsce doceniani, a polska wieś jest zaniedbywana jeśli chodzi o działania modernizacyjne w porównaniu z miastami.



- Sołtys ma sporo ważnej pracy do wykonania. Reprezentuje wieś w relacjach z gminą, zbiera podatki na jej rzecz, zwołuje zebrania, informuje mieszkańców o zmianach administracyjnych, ale też może inicjować rozwój infrastruktury: remonty dróg, budynków, a także rozwój kanalizacji czy oświetlenia. Wynagrodzenie z pewnością pomogłoby w jakościowym sprawowaniu tej funkcji - przekonuje Piotr Szumlewicz.

Wybory na sołtysa organizowane przez PKW?

Piotr Szumlewicz proponuje również by nadać odpowiednią powagę wyborom sołtystów. Jego zdaniem organizacją elekcji powinna zajmować się Państwowa Komisja Wyborcza, a wybory były organizowane równolegle z wyborem władz samorządowych.



Obecnie znajduje się to w obowiązkach Rady Gminy i wójtów, którzy zarządzają wybory i czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem. Zwoływane jest zebranie wiejskie, na którym spotykają się mieszkańcy danego sołectwa. Komisja wyborcza nie jest obligatoryjna.



- Proponowane przeze mnie zmiany pomogą w modernizacji polskiej wsi, zwiększą rangę urzędu sołtysa, jak i stanowić będą docenienie pracy na rzecz lokalnej społeczności - powiedział Piotr Szumlewicz, kandydat na Prezydenta RP.

Ilu jest sołtysów w Polsce?

W Polsce jest obecnie 40836 sołectw. Koszt realizacji projektu płacy minimalnej w wysokości 4666 zł brutto dla wszystkich sołtysów wyniósłby ok. 2,75 mld zł rocznie.

