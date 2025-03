Status ochrony wilka. Komisja Europejska proponuje zmiany

7 marca 2025 r. weszły w życie zmiany dotyczące załączników do konwencji berneńskiej. Chodzi o zmianę statusu ochrony wilka. Komisja UE proponuje dostosowanie statusu ochrony wilka w prawodawstwie UE do konwencji berneńskiej.

Status ochrony wilka

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwana potocznie Konwencją Berneńską została podpisana 19 września 1979 r. w Bernie. Polska ratyfikowała ją w 1995 r. Przepisy w niej zawarte uwzględniają zarówno ochronę gatunków roślin i zwierząt oraz ochronę siedlisk.

Z komunikatu Komisji UE wynika, że na podstawie dogłębnej analizy statusu wilka w Unii Europejskiej, Komisja w grudniu 2023 r. zaproponowała zmianę statusu ochrony wilka ze ściśle chronionych gatunków fauny na chronione gatunki fauny. Zmiana ta ma zapewnić większą elastyczność w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych, które wynikają z dalszego rozszerzania zasięgu występowania wilka w Europie, przy jednoczesnym utrzymaniu korzystnego stanu ochrony wszystkich populacji wilków w UE. Zmiana ta została przyjęta przez Radę we wrześniu 2024 r. Następnie Komisja w imieniu UE przedłożyła wniosek ws. zmiany statutu ochrony wilka do Sekretariatu konwencji berneńskiej. Został on zatwierdzony 6 grudnia 2024 r. Zmiana załączników do konwencji berneńskiej weszła w życie 7 marca 2025 r.

Komisja UE proponuje zmiany

W związku z wejściem w życie zmian załączników do konwencji berneńskiej, Komisja UE proponuje ukierunkowaną zmianę załączników do dyrektywy siedliskowej. Chodzi o dostosowanie tej dyrektywy do zmienionego statusu ochrony wilka z "ściśle chroniony" na "chroniony". Zmianie ulegną załączniki IV i V do dyrektywy siedliskowej. Wniosek będzie musiał zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE.

W komunikacie prasowym wskazano, że ta zmiana zapewni państwom członkowskim dodatkową elastyczność w zarządzaniu lokalnymi populacjami wilków, tak aby mogły one podejmować środki dobrze dostosowane do warunków regionalnych. Ponieważ wilk pozostanie gatunkiem chronionym, środki ochrony i zarządzania stosowane przez państwa członkowskie nadal będą musiały osiągnąć i utrzymać właściwy stan ochrony. Ponadto państwa członkowskie nadal będą miały możliwość utrzymania wyższego poziomu ochrony wilka, jeżeli zostanie to uznane za konieczne na mocy prawa krajowego. Inwestycje w odpowiednie środki zapobiegania szkodom nadal mają zasadnicze znaczenie dla ograniczenia drapieżnictwa zwierząt gospodarskich. Komisja będzie nadal pomagać państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w opracowywaniu i wdrażaniu takich środków poprzez finansowanie i inne formy wsparcia – poinformowano.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazała, że w niektórych regionach Europy stada wilków stały się prawdziwym zagrożeniem, zwłaszcza dla zwierząt gospodarskich. Proponujemy dziś zmianę prawa UE, która pomoże władzom lokalnym aktywnie zarządzać populacjami wilków, jednocześnie chroniąc zarówno różnorodność biologiczną, jak i nasze źródła utrzymania na obszarach wiejskich – dodała.

