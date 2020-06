Wydłużenie terminu przekazania zaliczek od wynagrodzeń

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły między innymi możliwość odroczenia płatności na podatek dochodowy potrąconych od wynagrodzeń. Czy wydłużenie terminu może dotyczyć także wynagrodzeń za luty i maj 2020 r.?

Odpowiedź: Odroczenie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r., a więc wszystko zależy od tego, kiedy wynagrodzenie zostało wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie za luty wypłacono w marcu lub kwietniu, to pobraną od niego zaliczkę można wpłacić do 1 czerwca 2020 r. Trudno jednak założyć, że wynagrodzenie za maj pracodawca wypłaci w kwietniu 2020 r., więc odroczenie go nie obejmie.

