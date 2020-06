Jestem pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Czy w okresie epidemii mogę zostać oddelegowany do innych zadań, w innym urzędzie, w oddaleniu od domu?

Odpowiedź: Co do zasady pracownik socjalny może na swój wniosek lub za wyrażoną zgodą zostać przeniesiony do innego ośrodka pomocy społecznej w tej samej lub innej miejscowości. W okresie epidemii koronawirusa wojewoda został wyposażony w wiele kompetencji. Przykładowo może on wydawać polecenia o oddelegowaniu pracowników do innego ośrodka pomocy społecznej. Może także polecić, aby oddelegowania dokonał organ jednostki samorządu terytorialnego, który prowadzi dany ośrodek.

reklama reklama



Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Przeniesienie pracownika socjalnego do innego ośrodka pomocy społecznej w okresie pandemii

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.