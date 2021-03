Szczepionka AstraZeneca - kolejne kraje wstrzymują szczepionkę, Polska szczepi

Szczepienia preparatem AstraZeneca w Polsce

Postępujemy zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca - powiedział PAP w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik odniósł się w ten sposób do doniesień o zawieszaniu szczepień w niektórych krajach.

AstraZeneca gdzie wstrzymano szczepienia?

W poniedziałek szczepienia z użyciem preparatu od AstraZeneca wstrzymały m.in. Holandia, Niemcy, Włochy i Francja. Wcześniej zrobiły to m.in. Norwegia, Dania, a poza Europą także Tajlandia. Większość państw zdecydowało się kontynuować stosowanie szczepionki.

AstraZeneca czy jest bezpieczna?

"Na ponad pół mln osób zaszczepionych szczepionką od AstraZeneca jest jedynie 0,36 proc. NOP-ów (niepożądanych odczynów poszczepiennych - PAP). Nie mamy żadnego przypadku zgonu" - podkreślił rzecznik MZ.

"Specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na bieżąco analizują sytuację" – zapewnił Andrusiewicz.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła w poniedziałek, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko Covid-19 miały związek ze szczepionką. W oświadczeniu przysłanym agencji Reuters, odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.