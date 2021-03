Krajowy Plan Odbudowy - inwestycje w obszarze edukacji i nauki

Krajowy Plan Odbudowy co to

Krajowy Plan Odbudowy to dokument programowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Jest on podstawą do skorzystania z przygotowanego przez Unię Europejską Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility) o wartości 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Krajowy Plan Odbudowy inwestycje

Głównym celem realizacji Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

odporność i konkurencyjność gospodarki,

zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

transformacja cyfrowa,

zielona i inteligentna mobilność,

efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia.

Część uzyskanych środków wesprze również obszary związane z edukacją i nauką m.in. poprzez rozwój infrastruktury badawczej, cyfryzację szkół czy rozwój szkolnictwa branżowego.

Krajowy Plan Odbudowy konsultacje

Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest dostępny na stronie internetowej. W ramach konsultacji społecznych odbyły się już trzy debaty dostępne online.

Do 2 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi do konkretnych części przygotowanego dokumentu za pośrednictwem interaktywnego formularza.

Źródło: MEiN