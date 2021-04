Duże zmiany w budownictwie społecznym

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-wspierania-spolecznego-budownictwa-czynszowego/

.

Pakiet mieszkaniowy podnosi wysokość grantów z Funduszu Dopłat, które Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje gminom. Dotąd bezzwrotne wsparcie wynosiło 20% kosztów inwestycji, teraz może wynieść nawet 35%. Dotychczas te środki stanowiły refundację już poniesionych kosztów, po zmianach gminy będą mogły je dostać przed rozpoczęciem inwestycji.



– Zmiany zawarte w pakiecie mieszkaniowym będą korzystne zarówno dla inwestorów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), towarzystw budownictwa społecznego (TBS), spółdzielni mieszkaniowych i spółek komunalnych, jak i dla samych najemców, którzy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkania – mówi Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK.

Gminy będą też mogły otrzymać wsparcie na utworzenie lub dofinansowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM, nowy odpowiednik TBS) i dofinansowanie istniejącego TBS. Środki będą przyznawane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, który tworzy ustawa. Wysokość wsparcia udzielonego gminie może wynosić jednorazowo maksymalnie 3 mln zł dla nowej spółki, a w przypadku działającej spółki maksymalnie do 10% wartości kosztów planowanej inwestycji mieszkaniowej. Wypłaty środków realizuje BGK, ale wnioski o wsparcie z funduszu należy składać do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Mieszkania także na własność

BGK realizuje program SBC od 2015 roku. Udziela w nim kredytów, które finansują budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym. Po zmianach ustawowych, najemcy i lokatorzy mieszkań sfinansowanych w programie SBC mogą z czasem zostać ich właścicielami.

– Do tej pory mieszkania były objęte zakazem wyodrębniania własności. Teraz mieszkańcy będą mogli wykupić zarówno nowo powstające mieszkania, jak i te, które dotychczas powstały w programie SBC – mówi Dariusz Stachera.

Z takiej możliwości mogą skorzystać najemcy będący przez co najmniej 5 lat stroną umowy partycypacji kosztów budowy mieszkania. Jeżeli inwestycja powstała z dodatkowym wsparciem z Funduszu Dopłat, okres ten wynosi 15 lat. Przeniesienie własności mieszkania wymaga w takim przypadku zgody inwestora (TBS, spółdzielni lub spółki gminnej). Uzyskanie prawa własności będzie możliwe również po całkowitej spłacie kredytu przez inwestora.

Preferencyjne kredyty na budownictwo czynszowe

Nabory wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie SBC podzielono na edycję wiosenną oraz jesienną. Już od 1 lipca do 30 września będzie można składać wnioski na edycję jesienną.

Z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać TBS, SIM, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne.

Środki można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich, ale również na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną. Kredyt SBC może sfinansować do 80% kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Wnioski o kredyt należy składać do BGK.

Rocznie do dyspozycji kredytobiorców w programie SBC jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków. Niewykorzystane środki powiększają pulę w kolejnej edycji programu. Dlatego pula pieniędzy w aktualnym naborze przekracza aż 1,5 mld zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BGK: www.bgk.pl

Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.