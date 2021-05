Rejestracja na szczepienia osób niepełnoletnich ma ruszyć już od poniedziałku (17 maja 2021 r.). Rozporządzenie dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 osób 16+ ma się ukazać w piątek wieczorem. Czy do rejestracji na szczepienia osób niepełnoletnich potrzebna będzie zgoda rodziców?

Rejestracja na szczepienia osób niepełnoletnich (16+)

Planujemy, że dzisiaj wieczorem będzie podpisane rozporządzenie dot. szczepienia przeciwko COVID-19 osób 16+ - poinformował w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w poniedziałek ma zostać uruchomiona rejestracja na szczepienia osób niepełnoletnich.

"Rozporządzenie (dot. szczepienia osób 16+ - PAP) planujemy, że będzie dzisiaj wieczorem podpisane, bo w tej chwili został uruchomiony obieg, czyli wszystkie części rządu wypowiadają się na temat kształtu rozporządzenia, bo to jest rozporządzenie całej Rady Ministrów" - powiedział w piątek dziennikarzom w Rzeszowie szef MZ Adam Niedzielski.

Czy do szczepienia osób niepełnoletnich potrzebna zgoda rodziców?

"W niedzielę chcemy udostępnić nowy formularz, bo ten formularz dla dzieci, czyli dla osób w tej granicy 16-18 lat musi mieć dodatkowy element w postaci zgody rodziców i tam jest osobna sekcja poświęcona właśnie tej zgodzie, gdzie trzeba wpisać podstawowe dane i po prostu przedstawić informacje o zgodzie" - dodał.

Niedzielski poinformował również, że od poniedziałku planowane jest uruchomienie rejestracji na szczepienia dla tej grupy osób.

"Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę MZ i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia i oczywiście w poniedziałek się zarejestrować" - zaznaczył. Szef MZ pytany był przez dziennikarzy o to, czy niepełnoletni będą musieli być szczepieni w obecności rodziców.

"Zasady udzielenia świadczeń dla osób powyżej 16. roku życia są takie, że muszą posiadać zgodę, natomiast nie muszą towarzyszyć bezpośrednio przy szczepieniu" - poinformował.(PAP)