Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Strajk ostrzegawczy i manifestacje oraz list otwarty do każdego wojewody. Dlaczego pielęgniarki strajkują i ile zarabiają? Gościem podcastu jest Longina Kaczmarska – I wiceprzewodnicząca OZZPiP, która w rozmowie z Agnieszką Gorczyca (Infor.pl) wyjaśnia, dlaczego pielęgniarki czują się upokorzone i jakie będą kolejne kroki.

Co zawiera list otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych?

List wyraża nasze niezadowolenie w stosunku do działań strony rządowej, do Ministra Zdrowia, który nas nie słucha, a ciągle mówi, że „prowadzimy dialog”, kiedy tak naprawdę to jest tylko monolog. Jednostronny monolog, ewentualnie szukający wsparcia w innych organizacjach, które należą do zespołu trójstronnego. Natomiast nasz głos w ogóle nie był słyszalny. Powiedziałabym, że bardziej jest to dyktat ze strony Ministerstwa niż jakikolwiek dialog – wyjaśnia Kaczmarska.

Dlaczego projekt ustawy budzi sprzeciw środowiska pielęgniarskiego?

Pielęgniarki zostaną upokorzone w sposób nieprawdopodobny, bo w projekcie tej ustawy wliczono nam w te wynagrodzenia, które są w tej chwili dodatki, które były tzw. zembalowym. Nie możemy się z tym pogodzić – tłumaczy Kaczmarska.

Ile zarabiają w Polsce pielęgniarki?

Strona rządowa podaje horrendalne kwoty wynagrodzeń pielęgniarek – co jest absolutną nieprawdą. Bo pielęgniarki w kraju zarabiają od 3000 złotych brutto. Zdarza się, że są takie osoby, które mają 5500 złotych brutto, ale to nie znaczy, że one osiągają takie wynagrodzenie netto. Na przykład: pielęgniarka, która ma wynagrodzenie zasadnicze 3000 złotych i wysługę 20 lat, odbiera 2508 złotych. Natomiast pielęgniarka, która pracuje w systemie jednozmianowym i nie ma wysługi lat, odbiera 2090 złotych. Powiem teraz o maksymalnym wynagrodzeniu: 5500 złotych – pielęgniarka, która pracuje w systemie jednozmianowym, odbiera 4800 złotych. Natomiast największa grupa, jaka jest, to są pielęgniarki, które w dużych miastach osiągają wynagrodzenie w granicach 4000 złotych brutto, przy czym jej wynagrodzenie, które odbiera wynosi 2786 złotych. A ze strony rządowej padają cyfry niewyobrażalne – podsumowuje Kaczmarska.

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP, pielęgniarka, działaczka związkowa

