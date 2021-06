Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

Paszport covidowy - unijny certyfikat COVID

Z Unijnym Certyfikatem COVID łatwiej będzie Ci podróżować po krajach Unii Europejskiej. Jeśli spełniasz warunki, pobierzesz kod QR UCC na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi Ci bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Poza tym osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach.

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które możesz pokazać, przekraczając granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta, a później w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Możesz go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu. Jeśli jesteś ozdrowieńcem lub wynik Twojego testu na obecność koronawirusa jest negatywny, to możesz też poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl lub innej aplikacji gabinetowej, która ma dostęp do systemu e-zdrowie P1).

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

Paszport covidowy - jak wygląda?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub

otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub

wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)

zawiera kod QR

jest nieodpłatne

jest w języku narodowym i po angielsku

jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania

jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu:

Twoje imię (imiona) i nazwisko

datę urodzenia

nazwę choroby, której dotyczy szczepienie

dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)

numer dawki w serii szczepień/dawek

datę szczepienia

nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia

informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście:

imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu

datę urodzenia posiadacza certyfikatu

chorobę, której dotyczy test

informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)

datę i godzinę pobrania próbki do testu

wynik testu

informację o punkcie, który wykonał test

nazwę państwa, w którym wykonano test

informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi:

imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu

datę urodzenia posiadacza certyfikatu

chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)

datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)

nazwę państwa, w którym wykonano test

informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu

data ważności od i do certyfikatu.

Paszport covidowy - jak pobrać?

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a w późniejszym terminie w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel.

Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta

wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony

wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR”

zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj, możesz też zeskanować kod.

Jak paszport covidowy pomoże w podróżach?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie

Uwaga, wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajesz. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podano Ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej.

Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane. Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii.

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak długo będzie ważny paszport covidowy?

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej.

W przypadku testu to 48 h.

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak będzie sprawdzana ważność paszportu covidowego?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie.

Aplikacja będzie dostępna 10 czerwca.

Czy dzieci będą otrzymywały paszport covidowy?

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

dziecko, które miało negatywny wynik testu

16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił

dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu?

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Źródło: pacjent.gov