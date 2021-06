Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Model III Rzeczpospolitej to w dużej mierze wpuszczenie kapitału zagranicznego do naszego kraju. Skutkiem tego było bezrobocie i brak strategicznych inwestycji. Dziś rząd premiera Mateusza Morawieckiego odpowiada na główne wyzwania, które nie były w wystarczającym stopniu realizowane w tamtym czasie. Program Inwestycji Strategicznych to dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce. Dzięki tym funduszom samorządy będą mogły zrealizować inwestycje drogowe, kolejowe czy kulturalne.

Program Inwestycji Strategicznych – kolejne działania w ramach Polskiego Ładu

Reklama

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

„Najlepszą polityką gospodarczą jest zsynchronizowane działanie na wielu instrumentach wśród których inwestycje stanową jeden z głównych motorów napędowych przyszłość” – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych

Z badań wynika, że 1/3 samorządów planowała ograniczyć inwestycje w swoim regionie. Rząd nie chce do tego dopuścić, dlatego z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniosą poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

rozwój lokalnej przedsiębiorczości

poprawa warunków życia obywateli

powstanie nowych miejsc pracy

wsparcie zrównoważonego rozwoju

efektywne zaangażowanie sektora finansowego

Zasady Programu Inwestycji Strategicznych

Dwie pierwsze edycje programu odbędą się w formie pilotażu. Pierwszy z nich zostanie uruchomiony już w czerwcu. Pilotaże pozwolą na weryfikację priorytetów inwestycji oraz określenie częstotliwości naborów.

Wnioski składne w formie elektronicznej

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie samorządy z całej Polski w formie elektronicznej przez aplikację BGK. Samorządy o najniższych dochodach mieszkańców będą miały najwyższy priorytet.

Kryteria oceny wniosków

Główne dwa kryteria oceny wniosków będą dotyczyć rodzaju inwestycji oraz wysokości deklarowanych w zeznaniach PIT dochodów mieszkańców JST, na terenie której realizowana ma być inwestycja.

Wnioski będą przyjmowane przez BGK. Po ich formalnej weryfikacji zostaną przekazane do Komisji przy Kancelarii Premiera.

Po decyzji Kancelarii Premiera, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, którą będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

W całej Polsce m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Rzeszowie czy Kielcach BGK wyznaczy opiekuna Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych.