Spis Powszechny loteria - rejestracja, co można wygrać, losowania. Do kiedy trwa loteria spisowa? Jak wziąć w niej udział? Jak zarejestrować kod?

Spis Powszechny loteria - co to?

Loteria Spisu Powszechnego to losowania z nagrodami, które mają zachęcić do jak najszybszego wzięcia udziału w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 przez Internet. Organizatorem „Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02‑737 Warszawa.

Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 22 kwietnia 2021. Teraz loteria zbliża się już do końca. To ostatni dzwonek, aby dokonać samospisu online i wziąć udział w loterii Spisu Powszechnego!

Spis Powszechny loteria - rejestracja

Aby wziąć udział w Loterii Spisu Powszechnego, należy w okresie od 1 kwietnia do 7 lipca 2021 r. dokonać spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl. Po dokonaniu samospisu i wyrażeniu chęci wzięcia udziału w Loterii, uczestnik za pośrednictwem wiadomości e‑mail i w Aplikacji od GUS, otrzyma unikatowy 10‑znakowy, alfanumeryczny Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu., który należy zachować. Kod ten będzie służył do dokonania Zgłoszenia do Loterii. Zgłoszenia do Loterii można dokonać za pośrednictwem strony loteria.spis.gov.pl.

​​​​​​Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu Zgłoszenia, uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e‑mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Spis Powszechny Loteria - nagrody

Nagrodami w Loterii są:

Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.

Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia w Loterii.

Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł.

Jeden uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 Nagrodę Główną oraz maksymalnie 1 Nagrodę I Stopnia lub II Stopnia.

Spis Powszechny Loteria - losowania

Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 9 lipca 2021 r. Losowanie Nagród Głównych odbywa się 14.07.2021 r.

Spis Powszechny Loteria - jak sprawdzić wyniki losowania?

Wyniki losowania można sprawdzać w mediach społecznościowych i na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Laureaci Nagrody Głównej oraz Nagród I i II Stopnia, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, są informowani o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako zgłoszenia zwycięskiego lub Rezerwowego za pośrednictwem wiadomości e‑mail wysyłanej na adres e‑mail podany w Zgłoszeniu w dniu danego losowania. Jeśli uczestnik podał numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym, informacja o wylosowaniu Zgłoszenia może być również przekazana telefonicznie.

Spis Powszechny Loteria - do kiedy?

Aby wziąć udział w loterii należy zarejestrować się do 7 lipca 2021 roku. Ostatnie losowanie - nagród głównych - odbędzie się 14 lipca 2021 roku.

Źródło: gov.pl