Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

Spis Powszechny – do kiedy?

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Spisać się można do 30 września 2021 roku. Początkowo spis miał zakończyć się 30 czerwca, jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin przedłużono do końca września.

Spis Powszechny przez Internet – do kiedy?

W tym roku ze względu na pandemię rachmistrzowie nie odwiedzają nas w domach. Można spisać się przez Internet (w dogodnym dla siebie terminie, jest to pożądana, obowiązkowa forma samospisu) lub telefonicznie na infolinii spisowej lub odbierając telefon od rachmistrza. Rachmistrzowie dzwonią z numeru telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Co ważne, rachmistrzowi nie można odmówić podania danych. Spisać się samodzielnie przez Internet można do momentu telefonu od rachmistrza.

Zachętą do szybkiego spisania się przez Internet jest specjalna loteria spisowa, w której mogą wziąć udział osoby, które wcześnie dokonały takiego samospisu. Ostatnie zgłoszenia do loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 roku.

Spis Powszechny 2021 pytania

W spisie powszechnym trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. danych osobowych, adresu zamieszkania, osób mieszkających wspólnie, relacji rodzinnych, obywatelstwa, przynależności wyznaniowej.

Spis Powszechny 2021 – kary

Za brak udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny (na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Kara ta może zostać nałożona przez sąd i wynieść nawet do 5 tys. zł.

Spis Powszechny – czy każdy domownik osobno?

Udział w Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. To czy każdy spisuje się sam, czy jedna osoba spisuje wszystkich członków rodziny, zależy od tego czy mieszkanie zostało wylosowane do badania reprezentacyjnego (wtedy będzie trzeba wypełnić dłuższy formularz). Aplikacja poinformuje o tym po wpisaniu i zatwierdzeniu adresu.

W badaniu pełnym (formularz krótki) respondent wypełnia swoją ankietę osobową (poprzedzoną formularzem identyfikacyjnym) oraz ma możliwość spisania osób małoletnich mieszkających w tym samym mieszkaniu.

Badanie reprezentacyjne (formularz długi) dotyczy osób przebywających w danym mieszkaniu. W tym przypadku reprezentant (osoba która pierwsza się zalogowała) wypełnia formularz identyfikacyjny oraz spisuje wszystkich członków rodziny, tworzy relacje między nimi oraz spisuje ankietę mieszkaniową.