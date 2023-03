MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

Waloryzacja 500+

"Temat waloryzacji (500 plus - PAP) powraca co chwilę (...) od pewnego czasu. Na ten temat nie dyskutujemy, (...) nie ma mowy o podniesieniu do 1000 plus" - powiedziała szefowa resortu finansów w środę na antenie Radia Zet.

"Mówiąc o tym programie, należy popatrzyć na cele, które zostały osiągnięte, czyli przede wszystkim znaczne ograniczenie ubóstwa, i to rzeczywiście miało miejsce, ale pewnie trzeba się też przyjrzeć temu, jeżeli chcemy mówić o waloryzacji, chcemy mówić o jakichś zmianach, generalnie o tych celach, które powinny być zrealizowane i które chcemy osiągnąć, i tak ten fundusz kształtować" - dodała.

Jak wskazała Rzeczkowska, jeżeli powstałby pomysł waloryzacji 500 plus, to trzeba by wszystko dokładnie przeliczyć.

Wydatki obronne zamiast waloryzacji 500+

"Tylko przypomnę, że w tym roku priorytety, które stanęły przed polskim budżetem, to jest przede wszystkim szeroko pojęte bezpieczeństwo i to jest bezpieczeństwo obronne, wydatki obronne i tutaj naprawdę ponosimy duży koszt tego, że przez wiele, wiele lat na tym dziale gospodarki oszczędzaliśmy" - powiedziała minister.

Polacy chcą waloryzacji 500+?

W środowym wydaniu "Super Express" opublikował sondaż Instytutu Badań Pollster dla "SE", w którym 70 proc. badanych stwierdziło, że podniesienie 500 plus do 1000 zł pomogłoby PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne.

"Elektorat PiS biednieje przez wojnę, dlatego 1000 plus na pewno pomogłoby partii Kaczyńskiego w zwycięstwie nad PO" - skomentował cytowany w artykule prof. Kazimierz Kik, politolog.

Jak podano w publikacji, w badaniu zapytano Polaków, czy podniesienie świadczenia 500 plus do 1000 zł pomoże PiS wygrać wybory. 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak; 42 proc. odpowiedziało, że raczej tak; 10 proc., że nie, a 20 proc., że raczej nie. Badanie wykonano 13 i 14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.