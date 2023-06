Od 30 czerwca do 31 sierpnia paliwo tańsze o 30 gr za litr. Niekiedy nawet o 45 groszy [Orlen, wakacje]

Orlen wakacyjnie obniża ceny. Od 30 czerwca do 31 sierpnia paliwo tańsze o 30 gr za litr. Niekiedy nawet o 45 groszy.

Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia, paliwa tańsze o 30 groszy za litr - ogłosił w piątek prezes koncernu Daniel Obajtek. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 gr za litr.

Obniżka cen paliwa przez Orlen - warunki promocji

Promocja przewiduje możliwość zatankowania paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia br. czterokrotnie w ciągu miesiąca, to w sumie osiem tankowań do 50 litrów każde, w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 groszy na litrze. Rabat obejmie uczestników programu lojalnościowego Vitay - poinformował Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.