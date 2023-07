Kogo w Polsce obsadza się na kluczowych stanowiskach w spółkach państwowych? Co z parytetami? RAPORT

Polska po raz pierwszy została uwzględniona w raporcie na temat działania europejskich spółek państwowych przez firmę Heidrick & Struggles, światowego lidera executive search. Przygotowane podsumowanie dotyczy analizy danych z 2022 roku m.in. w obszarze dotyczącym obsadzania kluczowych stanowisk w spółkach państwowych, a także reprezentacji płci i zrównoważonego rozwoju.

Lepiej młody czy doświadczony?

Polska znalazła się na czele państw, w których największe spółki publiczne zatrudniły najwięcej dyrektorów poniżej 50. roku życia. Niektóre z tych powołań, to nominacje polityczne, ale w wielu firmach jest to wynik perspektywicznego myślenia o sukcesji na kluczowych stanowiskach. Dane te pochodzą z tegorocznego raportu Heidrick & Struggles (premiera 10 maja 2023 roku), w którym po raz pierwszy uwzględniono Polskę. Co jeszcze wynika z analizy firm i co warto wziąć pod uwagę w planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa?

Nowe wytyczne, nowe przepisy

Polskie i europejskie spółki znalazły się pod niezwykłą presją, zwłaszcza po pandemii COVID, a następnie wojnie w Ukrainie. Włączenie Polski do raportu amerykańskiej firmy Heidrick & Struggles pozwala spojrzeć na działanie spółek publicznych w naszym kraju w szerszej perspektywie, co więcej zderzyć je z trendami europejskimi oraz najnowszymi wytycznymi Parlamentu Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy nakazujące spółkom zwiększenie zatrudnienia dla niedostatecznie reprezentowanej płci do lipca 2026 roku oraz dyrektywę w Sprawie Sprawozdawczości dotyczącej Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw.

Jak sprawdzają się parytety?

W listopadzie 2022 roku Parlament Europejski objął spółki zatrudniające ponad 250 pracowników obowiązkiem przeznaczenia co najmniej 40% ról dyrektorów niewykonawczych niedostatecznie reprezentowanej płci. Nieprzestrzeganie przepisów będzie wiązało się z odstraszającymi karami, od grzywny po rozwiązanie zarządu. Wprowadzenie parytetów bardzo dobrze udaje się we Francji i Włoszech. Francja jest jedynym krajem, w którym kobiety stanowią ponad 40% członków zarządów. Na drugim końcu zestawienia plasuje się Polska, gdzie tylko 20% stanowisk zajmują kobiety i jedynie 5% spółek ma w swoich zarządach 40% lub więcej kobiet.

Polska jak Hiszpania

W cytowanym raporcie eksperci Heidrick & Struggles zwracają również uwagę na zmiany pokoleniowe w zarządach spółek. W ich ocenie zarządy europejskich spółek rozumieją korzyści płynące z perspektyw wnoszonych przez członków, którzy znajdują się na wcześniejszych etapach kariery. W tym roku w całej Europie odnotowujemy wzrost liczby miejsc przeznaczonych dla dyrektorów niewykonawczych poniżej 50. roku życia: 24% w 2022 r. w porównaniu z 16% w 2021 r. Średnia wieku w poszczególnych krajach waha się od 58 lat w Hiszpanii do 50 lat w Polsce.

Zatrzymajmy się na tych danych i zwróćmy uwagę, że Polska ma 55% procent dyrektorów debiutujących, co stawia nas obok Hiszpanii i Portugalii oraz na przeciwnym biegunie w odniesieniu do Szwecji, Irlandii czy Holandii. Tym samym jednak znalazła się wśród krajów o najniższym udziale doświadczonej kadry kierowniczej – 21% (CEO) i 7% (CFO). Jest to jednak nieuniknione, tym bardziej że zarządy stanęły przed wyzwaniem polegającym na znalezieniu nowych dyrektorów, których wykształcenie łączy w sobie mieszankę tradycyjnej wiedzy specjalistycznej (takiej jak CEO czy CFO) z wiedzą, która jest nowością na „matrycy umiejętności” członków zarządów, taką jak cyfryzacja, zrównoważony rozwój czy cyberbezpieczeństwo, lub która jest wynikiem doświadczenia z różnych branż. Takie umiejętności mają szansę znaleźć właśnie u kandydatów z młodszego pokolenia.

Cytowany raport jest częścią wieloletniego badania Heidrick & Struggles dotyczącego trendów w składzie zarządów w krajach na całym świecie.

