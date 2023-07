Gminy nadal będą mogły sprzedawać węgiel bez kasy fiskalnej

Po 31 lipca 2023 r. gminy nadal będą mogły sprzedawać węgiel bez konieczności zakupu i instalacji kasy fiskalnej – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia, które 24 lipca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia: gminy nadal będą mogły sprzedawać węgiel bez instalowania kasy fiskalnej

Opublikowany właśnie projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.



„Projektowane rozporządzenie ma na celu zwolnienie sprzedaży węgla z konieczności ewidencji został na kasach rejestrujących, który został zakupiony przez gminy w ramach działania ww. ustawy, tj. jeśli gminy zakupiły węgiel i go nie sprzedały do 31 lipca 2023 r., aby gminy mogły sprzedać ten węgiel, po tej dacie, bez konieczności zakupu kas rejestrujących dla tej sprzedaży. Należy podkreślić, że zwolnienie to będzie dotyczyło wyłącznie gmin, i jeśli gminie pozostało niesprzedane paliwo stałe nabyte na podstawie ww. ustawy (węgiel kamienny)” – podano w uzasadnieniu do projekty rozporządzenia.



Ministerstwo Finansów przypomniało, że wcześniejsze przepisy miały wygasnąć wraz z końcem lipca 2023 r., jednak ich przedłużenie wynika z interpretacji przepisów, dokonanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, która umożliwia gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla kamiennego. Chodzi o węgiel, który został sprowadzony z zagranicy i był dystrybuowany po preferencyjnych cenach na przełomie ubiegłego i obecnego roku.



Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. (PAP)

