Mieszkasz sam? Masz dochód około 2800 zł? Od marca 2024 r. staraj się w gminie o 250-380 zł dodatku do czynszu

Świadczeniem, który pozwala co miesiąc uzyskać około 250 zł - 380 zł jest dodatek mieszkaniowy. Analizuje się przy jego przyznaniu wysokość wydatków na utrzymanie mieszkania i stawki czynszu najmu. Dlatego w praktyce dodatek mieszkaniowy to rodzaj dopłaty do czynszu. Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy. Następnie można ponownie złożyć wniosek. A potem ponownie. Dlatego to może być świadczenie stałe.

Są istotne dwa progi dochodowe: 1) 1903,85 zł (dla rodzin - to wartość dochodu na członka rodziny), 2) 2538,46 zł dla osób samotnych. Masz takie dochody, staraj się o dodatek. Od przełomu lutego i marca 2024 r. zostaną one znacznie podniesione. Wynika to ze znacznej podwyżki w 2023 r. przeciętnego wynagrodzenia oscylującego wokół 7000 zł. Oznacza to, że znacznie więcej osób będzie mogło wystąpić do gmin o przyznanie comiesięcznych wypłat na poziomie 250-380 zł. Progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego w 2024 r. Aby dokładnie to obliczyć brakuje nam danych o przeciętnym wynagrodzeniu za III i IV kwartał 2023 r. Ale mamy te dane: I kwartał 2023 r. - 7124,26 zł. II kwartał 2023 r. - 7005,76 zł. Załóżmy więc, że za cały 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7000 zł. Da to takie progi dochodowe : dla osób samotnych 2800 zł (40% z 7000 zł),

dla rodzin 2100 zł (30% z 7000 zł). Jeżeli Twoje dochody jako osoby mieszkającej samotnie oscylują wokół 2800 zł albo średnia dochodów w rodzinie wynosi do 2100 zł, to zainteresuj się w marcu 2024 r. dodatkiem mieszkaniowym. Jak go uzyskać przeczytasz w artykule: