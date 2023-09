Jesień 2023. Kiedy wypada kalendarzowa i astronomiczna jesień?

Jesień 2023. Chociaż pogoda jeszcze mocno letnia, to nie da się ukryć, że już za moment przyjdzie jesień. Kiedy przypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni? Kiedy jest równonoc jesienna?

Jesień 2023 - dni coraz krótsze

Chociaż temperatury wciąż są wysokie i ciepłe okrycia wierzchnie jeszcze wiszą w szafach, to jesień czai się za rogiem. Pierwszym sygnałem odchodzącego lata są krótsze dni i coraz dłuższe noce. Słońce zachodzi teraz w okolicach godziny 18:40.

Dzień będzie się skracał aż do przesilenia zimowego, wtedy na półkuli północnej wystąpi najdłuższa noc i najkrótszy dzień w roku.

Zanim to jednak nadejdzie, w kalendarzu czeka jeszcze równonoc jesienna, która wyznacza początek jesieni astronomicznej. Na półkuli północnej równonoc jesienna następuje między 21 a 24 września.

Równonoc jesienna (na półkuli północnej - wrześniowa) to moment, w którym Ziemia przemieszcza się w swojej orbicie w taki sposób, że promienie słoneczne padają prostopadle na równik i jednocześnie styczne są do jej powierzchni w okolicach biegunów. Od tego momentu przez okres pół roku biegun południowy znajdzie się bliżej Słońca niż biegun północny, co oznacza, że Słońce będzie bardziej oświetlać południową półkulę Ziemi.

Jesień astronomiczna i kalendarzowa 2023

W tym roku równonoc jesienna, czyli jednocześnie jesień astronomiczna wypada 23 września. Jesień przyjdzie o godzinie 8:50.

A kiedy jest pierwszy dzień kalendarzowej jesieni? Tutaj nic się nie zmienia, rozpoczęcie kalendarzowej pory roku ma swój stały termin. Kalendarzowa jesień rozpocznie się więc 23 września. Oznacza to, że w tym roku pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni będzie tego samego dnia.

Kalendarzowa jesień potrwa do 21 grudnia, 22 grudnia rozpocznie się kalendarzowa zima.

Zmiana czasu 2023

Coraz krótsze dni skrócą się jeszcze wraz ze zmianą czasu. W ostatni weekend października, czyli w nocy z 28 na 29 cofniemy wskazówki zegara z godz. 3:00 na 2:00. Zyskamy dodatkową godzinę snu, ale zmierzch będzie zapadał wtedy wcześniej.

