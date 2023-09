Dwie ścieżki czasowej zmiany miejsca głosowania. Dopisanie do spisu wyborców a zaświadczenie o prawie do głosowania. Czym się różnią? [Wybory 2015]

Głosujesz poza swoim miejscem zameldowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców w interesującej Cię gminie albo pobierając zaświadczenie o prawie do głosowania.

Są to dwie ścieżki postępowania dla osób zainteresowanych zmianą miejsca do głosowania. Druga ścieżka pozwala na głosowania w całej Polsce (i za granicą).

ŚCIEŻKA 1 - dopisanie się do spisu wyborców w konkretnej gminie

Wyborca zainteresowany głosowaniem w gminie A dopisuje się w niej do spisu wyborców. Tylko w tej gminie może głosować. Może to zrobić przy pomocy ePUAP albo odwiedzając "tradycyjnie" interesujący go urząd:

1) Dopisanie się do spisu wyborców za pośrednictwem profilu zaufanego.

Korzystamy z tej procedury: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw.

2) Wizyta w urzędzie - jest wzór urzędowy wniosku, który wykorzystamy:

https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp/wniosek-o-zmiane-miejsca-glosowania

Jest także wersja interaktywna wniosku:

https://bip.lesko.pl/zalacznik/8271.

Do kiedy wniosek?

Złóż wniosek wcześniej. Urząd ma 5 dni, aby go rozpatrzyć. Jeśli odwołasz się od jego decyzji i złożysz skargę, urząd będzie potrzebował więcej czasu, aby ją rozpatrzyć.

ŚCIEŻKA 2 - Pobranie w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenia o prawie do głosowanie

Zaświadczenie to pozwala na „wejście” do dowolnego lokalu wyborczego. Po złożeniu zaświadczenia zyskuje się prawo do głosowania. Powinno być wydane w urzędzie „od ręki”. Odebranie zaświadczenia oznacza wykreślenie ze „swojego” okręgu wyborczego.

UWAGA! Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do 12 października 2023 r.

WAŻNE! Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu:

są skreślani ze spisu wyborców,

nie są ujęci w żadnym spisie wyborców,

zostaną wpisani na listę wyborców: w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą, kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.



Można przyjść z zaświadczeniem do „swojego” okręgu i zagłosować.

Przykład

Pan Piotr planował w dniu wyborów wyjechać z Poznania do Rzeszowa. Ma zaświadczenie o prawie do głosowanie. Oznacza to, że został wykreślony ze spisu wyborców dla Poznania. I nie figuruje w żadnym spisie wyborców. Pan Piotr ostatecznie nie pojechał do Rzeszowa. Może pójść do lokalu wyborczego w Poznaniu, w którym zawsze głosuje. I tam - po okazaniu zaświadczenia - oddać głos.

WAŻNE! Zaświadczenie okazuje się w czasie głosowania w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. Więc jak się go zgubi, to nie można głosować. Także „u siebie”. Bez zaświadczenia nie można uzyskać prawa do głosowania np. okazując dowód osobisty albo powołując świadków, którzy potwierdzą naszą tożsamość. Chodzi o to, aby "sprytny" wyborca nie oddał kilka razy głosu w różnych komisjach wyborczych.

Ścieżka trzecia - trwała zmiana miejsca głosowania

Przedstawione powyżej "Ścieżka 1" i "Ścieżka 2" są czasową zmianą miejsca głosowania wyborcy. Dotyczą wyborów, które odbędą się 15 października 2023 r. Jest jeszcze trzecia możliwość. Polega na zmianach w rejestrze wyborców. Ta zmiana ma charakter trwały - dotyczy każdych wyborów.