Krajowe Biuro Wyborcze - wyniki wyborów 15 X, 16 X czy 17 X? Kiedy do Sejmu i Senatu? Kiedy wyniki referendum?

Szefowa KBW: liczymy na to, że we wtorek 17 października podamy wyniki głosowania

W niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

Krajowe Biuro Wyborcze o gotowości do wyborów

Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i referendum; liczymy na to, że we wtorek 17 października podamy wyniki głosowania - zapowiada w rozmowie z PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego w rozmowie z PAP zapewniła o gotowości organów wyborczych do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i referendum ogólnokrajowego.

Wskazywała, że niemal wszystkie obwodowe komisje wyborcze w kraju zostały powołane w maksymalnych składach, zaś system informatyczny pozytywnie przeszedł ogólnokrajowe testy.

Pietrzak przypomniała, że cztery lata temu wyniki wyborów parlamentarnych zostały podane rekordowo szybko - wieczorem, w powyborczy poniedziałek. "Nie zakładam, że pobijemy ten rekord albo się zrównamy, bo mamy jedno głosowanie więcej" - oceniła. "Liczymy na to, że we wtorek 17 października podamy wyniki głosowania"

