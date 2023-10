Komunikacja publiczna 1 listopada 2023 r. Jak dojechać na cmentarze 28, 29, 30 i 31 października? [Kraków, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk]

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej organizatora komunikacji miejskiej w Krakowie (ZTP):

Uwaga! WYKAZ TRAS linii dodatkowych znajduje się w załączniku do komunikatu (dostęp w dolnej części komunikatu) oraz na ww. stronie internetowej ZTP.

Przystanki autobusowe dodatkowe (tymczasowe) w okresie Wszystkich Świętych

Nazwa Nr linii Lokalizacja, kierunek, uwagi dodatkowe Cmentarz Bieżanów 71 804, 814 Na ul. Mała Góra, przed skrzyżowaniem z ul. Heleny, w kierunku ul. Bieżanowskiej Cmentarz Bieżanów 72 804, 814 Na ul. Mała Góra, na wysokości cmentarza, w kierunku ul. Wielickiej Cmentarz Półłanki 71 123, 163 Na ul. Półłanki na wysokości cmentarza, w kier. Złocienia / Małego Płaszowa Cmentarz Półłanki 72 123, 163 Na ul. Półłanki na wysokości cmentarza, w kierunku mostu Wandy Cmentarz Salwator 71 100, 101 / 800 Na ul. Malczewskiego w rejonie „diabelskiego mostu”, w kierunku Kopca Kościuszki Cmentarz Salwator 72 100, 101 / 800 Na ul. Malczewskiego w rejonie „diabelskiego mostu”, w kierunku ul. Ks. Józefa Majora 71 139, 199, 809 W rejonie skrzyżowania Dobrego Pasterza / Majora Nowolipki 71 (n/ż) 820, 838 Tymczasowy przystanek na ul. Okulickiego, przed skrzyżowaniem z ul. Nowolipki (na feldze). Nowy Bieżanów P+R 71 804, 814 Na ulicy Barbary, po zjeździe z ronda, dla kursów w kierunku Cm. Batowice (na feldze) Cmentarz Podgórski 03 i 04 143, 274, 803, 804, 807, 812, 814 Na ul. Wielickiej w obu kierunkach jak dla linii nocnej 669

Rzeszów - zmiana rozkładów jazdy na 1 listopada 2023 r.

Zmiana rozkładów jazdy linii nr 20, 22, 35, 39, 41, 43 i 45 od dnia 1.11.2023 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 listopada 2023 r. (środa) zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii nr 20, 22, 35, 39, 41, 43, 45. linia nr 20 – zmiana godzin odjazdów; linia nr 22 [...]

Kursowanie autobusów w dniach 30 października – 1 listopada br. 1 listopada br. w ramach akcji „ZNICZ” uruchamia się linie specjalne: „A”, „B”, „C”, „D”, „F”, „G”, „H”, „M” oraz „S” wg poniższego harmonogramu: „A”: Matuszczaka (9:02 – 12:22; 12:52 – 16:52) [...]

Warszawa - zmiana rozkładów jazdy komunikacji publicznej 1 listopada 2023 r. Jak dojechać na cmentarze 28, 29, 30 i 31 października.

W dzień Wszystkich Świętych, będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – większość linii cmentarnych będzie kursowało z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy, węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego, będą się podstawiać nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund. – do obsługi tylko tej jednej linii zaplanowaliśmy 40 autobusów.

Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2. W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 76, 110, 115, 142, 147, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 709, 727, 731 i Z26.Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 136, 139, 145, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 191, 213, 221, 250, 263, 409, 500, 724, 727, 735, 737, 739, 742, 750, L-5, L38, L39, Z26. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu.

Dodatkowo na wybranych przystankach „na żądanie” bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 211, 213, 245, 251, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26, C12 i C84 przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Dojazd Warszawskim Transportem Publicznym do warszawskich nekropolii

Cmentarz Bródnowski

ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 160, 169, 500 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej)

C11, C13, C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 160, 169, 500 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej) ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25

C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 ul. Chodecka: 145, 156, 169, (C56, 114 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej)

Cmentarz Północny

Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181

C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181 Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

C40, C50, M1 i C40, 250, 409 Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

Powązki

Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C51, C90, M1 i C11, 180 (C70, 122, 191, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego)

C11, C12, C14, C51, C90, M1 i C11, 180 (C70, 122, 191, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego) Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C51, C70, C90, M1 i C11, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej), 191

Cmentarz Żydowski (przy ulicy Okopowej): C1, M2 i 1/22, 73

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 i 24

Cmentarz Prawosławny: C12, C84, 105, 167, 197, Z26, M2+C12/Z26

Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C88, 76, 33, 110, 116, M1 i 76/33, M2 i 76 (C70 C84, 114, 203, 210, 250, 409, Z12 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada)

Cmentarz Wolski: C12, C84, 76, 105, 194, 197, 255, 713, 716, Z26, M2+C12/Z26

Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone)

Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 180, 185, 187, 189

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1

Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 263, 264, 519

Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 519, 710, 724, 742

Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739

Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517, C89

Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129, 178, 187, 189, 191, 517, C89

Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194

Cmentarz na Tarchominie: C07, 133, 211

Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514

Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173, (520 – do pętli Marysin)

Cmentarz w Zerzniu: 142, 702

Cmentarz w Radości: 161, 213

Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142.

Poznań - komunikacja publiczna 1 listopada 2023 r. Jak dojechać na cmentarze 28, 29, 30 i 31 października?

W okresie Wszystkich Świętych najlepiej dojechać w rejon cmentarzy komunikacją zbiorową. Jak co roku będzie ona znacząco wzmocniona. Już od weekendu (28-29 października) wydłużone zostaną trasy linii tramwajowych nr 3, 17 i 99. “Trójką” będzie można dojechać do Junikowa, „siedemnastką” do Miłostowa, a tramwaj linii nr 99 pojedzie na Zawady. Ponadto na linii nr 6 – będzie zwiększona częstotliwość w godz. 9:00-16:30 (kursy co 10 minut) i zostanie uruchomiona dodatkowa autobusowa linia nr 133 ze Śródki na Miłostowo. Z kolei 1 listopada uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr 41 (w relacji Junikowo – Miłostowo), 42 (Os. Sobieskiego – Miłostowo) oraz 43 (Os. Sobieskiego – Junikowo). Tramwaje linii nr 1, 6, 8, 15 i 17 będą kursowały co 10 minut w godz. 6:00 – 17:00.

Dzięki wzmocnieniom i dodatkowym liniom w okresie Wszystkich Świętych, w godz. 6:00 - 17:00 tramwaje będą dojeżdżać w rejon największych poznańskich cmentarzy na Junikowie i Miłostowie co około 2 minuty. 1 listopada (środa) czynny będzie także Punkt Obsługi Klienta ZTM na Junikowie (w godz. 9:00 - 15:00). Ponadto uruchomiona będzie dodatkowa linia autobusowa nr 133 zapewniająca dojazd ze Śródki w rejon Miłostowa (wejście na cmentarz od strony ulicy Gnieźnieńskiej).

W sobotę (28 października) i niedzielę (29 października) komunikacja funkcjonować będzie odpowiednio według sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy. 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek) oraz 2 i 3 listopada (czwartek i piątek) obowiązywał będzie roboczy rozkład jazdy. W środę 1 listopada (Wszystkich Świętych) obowiązywał będzie świąteczny rozkład jazdy.

Zmiany na liniach miejskich w okresie Wszystkich Świętych

28 i 29 października (sobota, niedziela) – odpowiednio sobotni i świąteczny rozkład jazdy

Wydłużenie tras linii nr 3, 17 i 99 w godz. 8:00-17:00

Linia nr 3 - wydłużona do Junikowa

Linia nr 17 - wydłużona do Miłostowa

Linia nr 99 - wydłużona i skierowana do pętli Zawady

Linia nr 6 – zwiększona częstotliwość: w godz. 9:00-16:30 kursy co 10 minut

Linia nr 133 – dodatkowa linia ze Śródki na Miłostowo

W godz. 8:00-17:00, uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa nr 133 z kursami co 30 minut i zsynchronizowanym rozkładem jazdy z linią 173 na trasie:

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 122

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Cmentarnej, kursy autobusu linii nr 122 odbywać się będą bez wjazdu na ul. Cmentarną.

Linie nr 133, 173 i 227

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej, autobusy linii nr 133, 173 i 227 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką i Gdyńską.

Linia nr 189

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. św. Antoniego (od ul. Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii nr 189 w kierunku pętli Starołęka PKM przy ul. Książęcej, pojadą objazdem:

STAROŁĘKA PKM - Forteczna - Obodrzycka - Unii Lubelskiej - Obodrzycka – Warowna - Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka - św. Antoniego -Książęca - STAROŁĘKA PKM (powrót po stałej trasie)

30 i 31 października (poniedziałek i wtorek) oraz 2 i 3 listopada (czwartek i piątek) - roboczy rozkład jazdy

Wydłużenie tras linii nr 17 i 99 w godz. 8:00-17:00:

Linia nr 17 – wydłużona do Miłostowa

Linia nr 99 - wydłużona do pętli Zawady

1 listopada (środa) Wszystkich Świętych) - świąteczny rozkład jazdy

Linie nr 3, 17 i 99 - wydłużenie tras przez cały dzień:

Linia nr 3 - wydłużona do Junikowa

Linia nr 17 - wydłużona do Miłostowa

Linia nr 99 - wydłużona do pętli Zawady

Tramwaje linii nr 1, 6, 8, 15 i 17 będą kursowały co 10 minut w godz. 6:00 – 17:00

Dodatkowe linie tramwajowe nr 41, 42 i 43 w godz. 9:00-16:30, na których kursy zaplanowano co 10 minut.

Linia nr 41

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa – Rondo Śródka – MIŁOSTWO

Linia nr 42

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST - Most Teatralny – Mielżyńskiego - Rondo Śródka – MIŁOSTOWO

Linia nr 43

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST - Dąbrowskiego - Przybyszewskiego – Grunwaldzka - JUNIKOWO

Wzmocnienia i większa częstotliwość na liniach autobusowych:

Linie nr 177, 182 i 193: w godz. 8:00-17:00 autobusy będą kursowały co 10 minut

Linie nr 133, 157, 173, 160 i 183: będą kursowały bardziej pojemne autobusy przegubowe

Linie nr 133 i 173

W godz. 8:00-17:00, uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa nr 133, z kursami co 10 minut (naprzemiennie z linią nr 173) na trasie:

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka - Gdyńska – Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 122 – zawieszona

Linie nr 133, 173 i 227

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej, autobusy linii nr 133, 173 i 227 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką i Gdyńską.

Linia nr 189

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. św. Antoniego (od ul. Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii nr 189 w kierunku pętli Starołęka PKM przy ul. Książęcej, pojadą objazdem:

STAROŁĘKA PKM - Forteczna - Obodrzycka - Unii Lubelskiej - Obodrzycka – Warowna –Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka - św. Antoniego - Książęca - STAROŁĘKA PKM (powrót po stałej trasie)

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lutyckiej (od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej), autobusy linii nr 160 i 183 pojadą w kierunku Podolan ulicami Dojazd i Lutycką, a w kierunku centrum ulicami Lutycką, Podolańską i Wojska Polskiego.

Linia nr 160 – zmieniony fragment zaznaczono tłustym drukiem

GARBARY PKM - Garbary - Solna - Nowowiejskiego - al. Wielkopolska - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego – Dojazd – Lutycka - Szczawnicka - Druskienicka - Zakopiańska - Kosowska - Strzeszyńska - Biskupińska - STARY STRZESZYN (powrót po stałej trasie)

Linia nr 183 – zmieniony fragment zaznaczono tłustym drukiem

SZARYCH SZEREGÓW - Szarych Szeregów - Strzeszyńska - Jasielska - Druskienicka - Szczawnicka – Podolańska – Wojska Polskiego – Dojazd (wjazd na przystanek Wrzoska Szpitale) - Dojazd- Aleje Solidarności - Serbska - Prymasa Hlonda - Podwale - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA

(powrót po stałej trasie)

Linia nr 177

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Złotowskiej od Owczej do Bukowskiej, autobusy linii nr 177 jadące w kierunku Junikowa i Dopiewa pojadą objazdem ulicą Bukowską w Poznaniu.

Gdańsk - autobust na 1 listopada 2023 r. Komunikacja publiczna 28, 29, 30 i 31 października. Jak dojechać na groby?

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

- Już od soboty 28 października do czwartku 2 listopada na wybranych liniach autobusowych i tramwajowych będzie więcej kursów. Zostaną też uruchomione linie specjalne. Jedna tramwajowa nr 18, a także trzy linie autobusowe: 601, 610 i 627. Dwie ostatnie linie połączą dwa największe gdańskie cmentarze: Łostowicki i Srebrzysko, a autobusy tych linii 1 listopada będą kursowały dosłownie co kilka minut. Na wszystkich liniach, zwykłych i specjalnych, będzie obowiązywała stała taryfa biletowa - informuje Wojciech Siółkowski, zastępca dyrektora ZTM ds. operacyjnych.

Sobota i niedziela 28, 29 października

Tramwaje

W sobotę 28 października obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, a w niedzielę 29 października świąteczne. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 18.

Linia 18

W godz. 09:00-18:00 funkcjonować będzie specjalna linia cmentarna na trasie Stogi – Śródmieście SKM – Łostowice Świętokrzyska. W sobotę 28.10.2023 r. tramwaje kursować będą co 20 minut, a w niedzielę 29.10.2023 r. w godz. 09:00-12:00 co 30 minut, w godz. 12:00-18:00 co 20 minut.

Autobusy

W sobotę 28 października obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, a w niedzielę 29 października świąteczne. Dodatkowo w te dni wprowadzone zostaną zmiany:

Linia 107

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 45 minut.

Linie 115, 162, 227

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116, 136

Od pierwszych porannych kursów w obu kierunkach autobusy pojadą al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 601

W godz. 09:00-17:00 specjalna linia cmentarna na trasie: WAŁY PIASTOWSKIE – Dworzec Główny – Podwale Grodzkie - Hucisko – Kartuska – Łostowicka – CMENTARZ ŁOSTOWICKI i z powrotem. Autobusy będą jeździć co około 20 minut.

Linia 627

W godz. 08:00-16:00 specjalna linia cmentarna (łącząca dwie największe nekropolie) na trasie: ŻABIANKA SKM – Subisława – Pomorska – Chłopska – Rzeczypospolitej – Hynka – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko - Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – Cmentarz Łostowicki - Witosa – CHEŁM WITOSA i z powrotem. Autobusy będą jeździć co około 10 minut.

Poniedziałek - wtorek, 30-31 października

Tramwaje

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy.

Autobusy

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy dla dni nauki szkolnej, z opisanymi poniżej zmianami:

Linie 115, 162

W godz. 09:00-14:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116, 136

W obu kierunkach autobusy będą jeździć al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 227

W godz. 09:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Środa 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych

Tramwaje

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy z poniższymi zmianami:

Linia 2

Tramwaje jeździć będą według rozkładu jazdy zbliżonego do sobotniego, z niewielkimi przesunięciami godzin odjazdów.

Linia 3

W godzinach około 09:00-20:00 linia będzie miała wydłużoną trasę Łostowice Świętokrzyska – Wilanowska (Cmentarz Łostowicki) – Śródmieście – Brzeźno – Nowy Port – i z powrotem. W pozostałych godzinach (04:00-09:00 i 20:00-23:00) linia będzie funkcjonować na stałej trasie (Brzeźno – Łostowice Świętokrzyska). W godzinach 11:00-18:00 częstotliwość zostanie zwiększona do 10 minut.

Linie 6 i 10

W godzinach około 10:00-18:00 tramwaje zwiększą częstotliwość kursowania do 10 minut.

Linia 11

Uruchomienie na stałej trasie, w godzinach około 10:00-17:00 z częstotliwością 10-20 minut.

Linia 18

Specjalna linia cmentarna funkcjonować będzie na trasie Stogi – Łostowice Świętokrzyska, w godz. około 10:00-18:00 z częstotliwością co 10-20 minut.

Autobusy

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

Linia 107

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 45 minut.

Linia 108

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 20-40 minut (w koordynacji z linią 208 autobusy będą kursować przez Chełm co 20 minut).

Zmieniony przebieg trasy w kierunku Wałów Piastowskich, ulicami: Cienistą oraz Brzegi, z wyłączeniem ulic: Worcella, Styp-Rekowskiego, Reformackiej i Stoczniowców.

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Chełm Cienista” 04 oraz „Brzegi” (n/ż) 01.

Nieobsługiwane będą przystanki: „Chełm Cienista” 01, „Worcella” 01, „Reformacka” 01, „Cmentarna” 01. Powrót w kierunku Chełmu stałą trasą, tj. bez zmian. Przystanek „Cmentarna” 02 będzie stały.

Linia 111

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 20 minut.

Linia 115

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linie 116 i 136

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 30 minut.

W obu kierunkach autobusy pojadą al. Żołnierzy Wyklętych z pominięciem ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania ulicy Słowackiego z al. Żołnierzy Wyklętych).

W kierunku Matemblewa/Niedźwiednika:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Zabytkowa” 02, „Cmentarz Srebrzysko” 02.

Przystanki nieobsługiwane: „Chrzanowskiego” 02, „Srebrniki” 02.

W kierunku Wrzeszcza PKP:

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Trawki” (n/ż) 01, „Cmentarz Srebrzysko” 01.

Przystanki nieobsługiwane: „Trawki” (n/ż) 03, „Srebrniki” 01, „Chrzanowskiego” 01.

Linia 117

Ulica Czyżewskiego będzie jednokierunkowa. Dlatego, w kierunku pętli Jelitkowo Kapliczna autobusy pojadą przez al. Grunwaldzką. Pominięte ulice: Czyżewskiego, Opacka i Opata Rybińskiego.

Obowiązywać będzie przystanek tymczasowy: „Hołdu Pruskiego” 91 przy ul. Piastowskiej (przy skrzyżowaniu z al. Grunwaldzką). Autobusy obsłużą wszystkie przystanki na zmienionej trasie, tj.: „Nadwodna” 01, „Górskiego” 02, „Opacka” (n/ż) 04.

Przystanki nieobsługiwane: „Czyżewskiego” 01, „Bobrowa” 02, „Cmentarz Oliwski” 02, „Archikatedra Oliwska” 01, „Cystersów” 01, „Oliwa Pętla Tramwajowa” 08.

W kierunku Sopotu trasa i przystanki bez zmian.

Linie: 120, 122, 157, 210

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 30 minut.

Linia 175

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Ulica Cedrowa będzie jednokierunkowa. Dlatego obowiązywać będą zmiany:

W kierunku Maćków:

Autobusy pojadą objazdem przez ul. Łostowicką (z pominięciem ul. Cedrowej).

Obowiązywać będą tymczasowe przystanki: „Emaus” 03, „Cmentarz Łostowicki” 01, „Wilanowska” 04. Przystanki nieobsługiwane: „Emaus” 02, „Zielony Stok” 02, „Pagórkowa” 02, „Myśliwska” 02, „Migdałowa” 02, „Cedrowa” 02, „Kielecka” 01.

W kierunku Siedlec:

Trasa bez zmian.

Linia 208

W kierunku Muzeum II Wojny Światowej obowiązywać będzie zmiana trasy. Autobusy pojadą ulicami: Cienistą – Brzegi, pominięte ulice: Worcella, Styp-Rekowskiego, Reformacka i Stoczniowców.

Obowiązywać będą przystanki tymczasowe: „Chełm Cienista” 04 oraz „Brzegi” (n/ż) 01.

Nieobsługiwane przystanki: „Chełm Cienista” 01, „Worcella” 01, „Reformacka” 01, „Cmentarna” 01.

W kierunku Łostowic Świętokrzyskiej bez zmian. Przystanek „Cmentarna” 02 będzie stały.

Linia 227

W godz. 08:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 8 minut.

Linia 601

Specjalna linia cmentarna na trasie WAŁY PIASTOWSKIE – Dworzec Główny - Podwale Grodzkie – Hucisko – Kartuska – Łostowicka – cmentarz Łostowicki i z powrotem.

W godz. 09:00-10:00 i 17:00-18:00 częstotliwość kursowania co 20 minut, w godz. 10:00-17:00 co 10 minut.

Linia 610

Specjalna linia cmentarna łącząca dwa największe cmentarze: Srebrzysko i Łostowicki, na trasie: WRZESZCZ PKP – Dmowskiego – al. Żołnierzy Wyklętych – Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – cmentarz Łostowicki i z powrotem. Autobusy jeździć będą w godz. 08:00-16:00, co 4 minuty.

Linia 627

Specjalna linia cmentarna łącząca dwa największe cmentarze: Srebrzysko i Łostowicki. Trasa: Żabianka SKM – Subisława – Pomorska – Chłopska – Rzeczypospolitej – Hynka –

Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Słowackiego – Potokowa – Rakoczego – Nowolipie – Łostowicka – Cmentarz Łostowicki – Witosa - Chełm Witoasa i z powrotem.

Autobusy kursować będą w godz. 08:00-16:00 co 8 minut.

Czwartek 2 listopada

Autobusy

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy dla dni nauki szkolnej, z opisanymi poniżej zmianami:

Linie 115, 162

W godz. 09:00-14:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Linia 227

W godz. 09:00-16:00 zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut.

Tramwaje

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy.

Ze szczegółami oferty można się zapoznać na stronie ZTM na portalu gdansk.pl. Przygotowaliśmy także plakaty do pojazdów komunikacji miejskiej i na wybrane przystanki. Mamy też ulotki: zarówno w wersji drukowanej i do pobrania. Całą dobę informacji na temat komunikacji udziela też Centrala Ruchu ZTM pod numerem 58 520 57 75.

MPK Wrocław komunikacja publiczna 28, 29, 30 i 31 października. Jak dojechać na groby?

30 i 31 października komunikacja kursuje według roboczych rozkładów jazdy. Autobusowe linie specjalne zostaną wstrzymane, a ze specjalnych linii tramwajowych kursować będzie tylko E1 z Oporowa na Osobowice od g. 9 do 13.

Linia 121 od 9 do 14 będzie kursować co 15 minut, a 319 od 9 do 14 w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.

Linia A dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II). W godzinach 9-17 wszystkie kursy linii K zostaną przedłużone w obu kierunkach - od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo).

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Jak dojechać na cmentarze we Wrocławiu na Wszystkich Świętych 2023?

1 listopada komunikacja kursuje według niedzielnych rozkładów jazdy, ale będzie wspierana przez osiem specjalnych linii tramwajowych i siedem autobusowych. Tramwaje E1, E2, E3, E5, E8 i E9 dojeżdżać będą pod cmentarz Osobowicki. E6, E7 i E9 dowiozą pasażerów na cmentarz Grabiszyński. Linie oznaczone literą E kursują między g. 8 a 18 z częstotliwością co 10 minut, a od 18 do 20 co 20 minut.

Na cmentarz Osobowicki dowiozą nas również specjalne autobusy 301, 322, 335 i 336. Na Grabiszyński dotrzemy 307, 334 i 336. Do nekropolii przy Kiełczowskiej jeździć będą linie 322, 335 oraz 350. Na Jeżmanowski dotrze numer 307, a na cmentarz przy Bardzkiej 334.

Linie 301, 334 i 350 kursują w godz. 8-18 z częstotliwością co 15 minut oraz w godz. 18-20 co 30 minut. 322, 335, 336 kursują w godz. 8-15 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 15-18 co 15 minut oraz w godz. 18-20:00 co 30 minut. Linie 307 kursują w godz. 8-20:00 z częstotliwością co 30 minut.

Kursy linii 146 w g. 9-18 zostaną przedłużone od ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo).

Szczegółowy opis kursowania komunikacji miejskiej 1 listopada 2023

Komunikacja kursuje według niedzielnych rozkładów jazdy Linia A Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II) Linia K W godzinach 8-20 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej. W godzinach od 9 do 18 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut Linia N W godzinach od 8:00 do 20:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski Linia 118 W godzinach od 8:00 do 20:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut Linia 123 W godzinach od 11:00 do 17:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut według specjalnego rozkładu (dodatkowe kursy będą realizowane na trasie Leśnica – Pracze Odrzańskie – Leśnica) Linia 146 W godzinach 9:00 – 18:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej Zmiana organizacji ruchu na ulicy Morwowej: W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii 100, 136 i 143 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj-pętla” będą kursowały objazdem przez ulicę Tarnogajską, Armii Krajowej i Bardzką do Świeradowskiej z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii 100, 136 i 143 pozostaje bez zmian Zmiana statusu przystanku: Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego Zmiany lokalizacji przystanków: przystanek tramwajowy nr 10605 „ Kleczkowska ” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;

” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705; przystanek autobusowy nr 23002 „ most Osobowicki ” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;

” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian; autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku tymczasowym przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim;

przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim; autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;

na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego

1 listopada 2023 - specjalne linie tramwajowe

Linia E1 Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera - Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów Linia E2 Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok - Szewska – Grodzka – most Uniwersytecki – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera - most Uniwersytecki – Grodzka - Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki Linia E3 Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich - Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno Linia E5 Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej-Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Olszewskiego - Biskupin Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 1) – Skłodowskiej-Curie – Szczytnicka – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Linia E6 Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) Grabiszyńska (Cmentarz) - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański – Oławska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno Linia E7 Górnicza – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Dmowskiego – Jagiełły – Mostowa – most Sikorskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów Oporów - Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – Dmowskiego – Długa – Starogroblowa – Popowicka - Pilczycka – Kozanowska - Kozanów (Dokerska) Linia E8 Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Drobnera – Łokietka – Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – most Uniwersytecki - Grodzka - Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi - Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska - Gaj Linia E9 Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Małachowskiego - Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Kujawska - pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – pl. Powstańców Wielkopolskich – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Sienkiewicza - Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – Powstańców Śląskich – Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) Linie E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 i E9 kursują w godz. 8:00-18:00 z częstotliwością co 10 minut oraz w godz. 18:00-20:00 co 20 minut

1 listopada 2023 - specjalne linie autobusowe