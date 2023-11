Doskonałe położenie przy trasie Via Baltica, przygotowane tereny inwestycyjne, wsparcie merytoryczne i finansowe Urzędu Miejskiego, a także wykwalifikowane kadry – to wszystko sprawia, że warto zainwestować w Łomży.

Z myślą o potencjalnych inwestorach Miasto przygotowało Łomżyńską Strefę Inwestycji. Obszar ten obejmuje powierzchnię ponad 200 ha, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przygotowaną pod przyszłe inwestycje. Bardzo ważna jest lokalizacja w pobliżu międzynarodowej trasy Via Baltica, łączącej zachód Europy z państwami Europy północno-wschodniej. Miasto dzieli niespełna 150 kilometrów od stolicy i tyle samo od granicy łączącej Polskę z Litwą.

– Podejmujemy działania związane z zagospodarowaniem Łomżyńskiej Strefy Inwestycji. To nie tylko w pełni uzbrojone przygotowane pod nowe inwestycje tereny, ale również system ulg w tym: zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 15 lat (na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r.) czy podatku od nieruchomości przez 3 lata. Tworzymy dobry klimat dla biznesu podczas śniadań biznesowych, indywidualnych spotkań z władzami miasta oraz promocję lokalnych firm w realizowanych przez miasto inicjatywach gospodarczych – podkreśla Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

Dodaje, że w Urzędzie Miejskim działa Centrum Obsługi Przedsiębiorców, które zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne i administracyjne lokalnym przedsiębiorcom, jak również potencjalnym inwestorom na każdym etapie procesu inwestycyjnego delegując „pilota inwestycyjnego”.

Tereny uzbrojone i dobrze skomunikowane

Łomżyńska Strefa Inwestycji położona jest w zachodniej części Łomży, zaledwie 2 kilometry od węzła „Łomża Zachód” na trasie Via Baltica. Tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową są w pełni uzbrojone i dobrze skomunikowane poprzez drogi gminne dostosowane do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności stanowiących wewnętrzną obwodnicę miasta.

Jest to prawdopodobnie największy obszar przeznaczony pod inwestycje na wschód od Wisły.

– Wspomniane drogi zostały wykonane właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach. Jednak problemem pozostawał dojazd do Łomży. To wykluczenie komunikacyjne powodowało, że duże inwestycje omijały nasz region i miasto. Dziś, dzięki Via Baltica otwierają się w tym zakresie zupełnie nowe możliwości. Liczymy również na powrót kolei do miasta, co z pewnością podniesie atrakcyjność inwestycyjną – mówi prezydent Chrzanowski.

Wykwalifikowane kadry

Prężnie działające w mieście uczelnie wyższe zapewniają dobrze wykształcone kadry.

– Akademia Łomżyńska kształci na takich kierunkach jak informatyka, automatyka i robotyka. Wykwalifikowani pracownicy to również absolwenci miejscowych szkół technicznych i zawodowych, dostosowujących swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy. Taki potencjał kadrowy może być z powodzeniem wykorzystywany w wielu branżach, chociażby IT – zauważa Mariusz Chrzanowski.

Łomża to także doskonałe miejsce do życia. Żłobki, przedszkola, szkoły, infrastruktura sportowa i rekreacyjna czy bogata oferta kulturalna czynią Łomżę przyjazną całym rodzinom.

Dlaczego warto inwestować w Łomży?

Łomża już dziś jest gospodarczą stolicą subregionu, a dobrze skomunikowana Łomżyńska Strefa Inwestycji z pewnością stanowi doskonały impuls do rozwoju gospodarczego.

– Doceniam starania Łomży, która chce przyciągać inwestorów. To budujące, że udało się tu zorganizować skupiony w jednym miejscu teren inwestycyjny, który jest uzbrojony i objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To ważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów – podkreśla Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu.

Zauważa też, że sytuacja Łomży diametralnie zmieniła się po tym, gdy to właśnie tędy poprowadzono drogę Via Baltica.

– To bodziec, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego Łomży. Dobry dojazd to jeszcze jeden z czynników, jakie brane są pod uwagę przy wyborze miejsca do zainwestowania – podsumowuje prezes Podlaskiego Klubu Biznesu.

Więcej informacji na stronie: investinlomza.pl