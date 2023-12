Maluch plus. Nabór wniosków dla gmin trwa do 31 grudnia 2023 r. Do podziału jest 5,5 mld zł

Do końca 2023 r. gminy mogą składać wnioski w ramach drugiego naboru do programu „Maluch plus”. W 2023 r. ministerstwo rodziny i polityki społecznej zwiększyło budżet programu do 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju wzrosła z 84 tys. w 2015 roku do 232 tys. w 2023 r. – przypomniał resort rodziny i polityki społecznej. Ministerstwo podało dane wskazujące, że obecnie średnio co trzecie dziecko w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową, 8 lat temu było to co dziewiąte dziecko.

5,5 miliarda złotych na nowe miejsca opieki nad dziećmi

Budżet programu „Maluch Plus” został zwiększony do 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać ma ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – poinformowała minister rodziny polityki społecznej Dorota Bojemska. „Dzięki temu będziemy skutecznie eliminować białe plany, czyli gminy, na ternie których nie ma żadnej instytucji opieki” – wskazała.



„Dla rodziców maluchów to ogromne wsparcie, to możliwość powrotu do pracy i samorealizacji – bez obaw o to, kto zajmie się dzieckiem. Dlatego tak ważne jest, by miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych czy u dziennych opiekunów przybywało” – podkreśliła Bojemska.

Druga tura naboru do końca roku

W pierwszym naborze złożono w sumie 2 256 wniosków, z tego 1 008 przez gminy oraz 1 248 przez inne podmioty. Jednocześnie w puli zostało ponad 1,2 mld zł na nowe miejsca opieki. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na początku lipca 2023 r. zdecydowało o uruchomieniu naboru ciągłego w programie, trwającym do 2025 roku, do wyczerpania środków lub do osiągnięcia wskaźników określonych w programie.

Ważne Obecnie trwa druga tura naboru wniosków do programu „Maluch plus” w ramach naboru ciągłego. Można je składać do 31 grudnia 2023 r.

„Gorąco zachęcam do składania wniosków o dofinansowanie, zwłaszcza gminy, w których do tej pory nie było placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Wspólnymi siłami możemy realnie poprawić jakość życia lokalnych społeczności, rodzin z dziećmi” – podkreśliła minister rodziny. (PAP)