Dofinansowanie samorządów: 85 mln zł na wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział na konferencji prasowej 19 marca 2024 r., że "tak czy inaczej" nastąpi rekonstrukcja rządu. Jak wyjaśnił, zawsze jest na to dobry moment, ponieważ zawsze w rządzie ktoś spisuje się lepiej, a ktoś gorzej. "Kiedy dojdę do wniosku, że zmiana jest potrzebna, to taka zmiana będzie zrealizowana" - dodał.