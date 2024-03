Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Będzie można dofinansować wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dofinansują samorządom wynagrodzenia m.in. pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.

Możliwość wprowadzenia programów rządowych

REKLAMA

19 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zamierza w ten sposób umożliwić wprowadzanie programów, które dofinansują samorządom wynagrodzenia m.in. pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.

REKLAMA

- Dzięki przyjętej dziś przez Radę Ministrów ustawie, która pozwoli rządowi na stworzenie programów, narzędzi dofinansowania wynagrodzeń, blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach będzie mogło od lipca otrzymać dodatkowe 1000 złotych brutto miesięcznie. To efekt intensywnych prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Finansów, całym rządem i premierem, za którą serdecznie dziękuję. To dobra wiadomość z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej dla tej ważnej grupy pracowników, to wsparcie dla samorządów, ale przede wszystkim to wsparcie dla ich najbardziej potrzebujących mieszkańców. Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe – mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach.

Dofinansowanie samorządom wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej

Projekt zawiera rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych dotyczących dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w:

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi tu o pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy;

systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny. Są to asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego;

instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.

Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: MRPiPS