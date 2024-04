Jak walczyć z przymrozkami? Gdzie? kiedy? Co z kwitnącymi sadami, ogrodami, plantacjami? [prognoza pogody]

Przymrozki 24-26 kwietnia. Gdzie? kiedy? Jakie? Co z kwitnącymi jabłoniami, gruszami, śliwami, borówką, porzeczkami?

W środę po południu zachmurzenie całkowite, z przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju. Na południowym wschodzie i południu opady deszczu do 10 mm, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu – poinformowała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

REKLAMA

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do 11 st. C, na zachodzie do 12 st. C, a w rejonach górskich od 2 st. C do 5 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie i wschodzie okresami porywisty, zmieniający się, z kierunków wschodnich i północnych.

Noc ze środy na czwartek

REKLAMA

W nocy ze środy na czwartek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie całkowite, a w zachodniej duże, z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu mogą pojawić się rozpogodzenia. Miejscami wystąpić mogą opady deszczu, szczególnie mocne we wschodniej części Polski. Wyniosą do 10-15 mm na południowym wschodzie i ok. 15 mm na południu woj. śląskiego i małopolskiego, gdzie spadnie także deszcz ze śniegiem i śnieg.

"W rejonach powyżej 700 m nad poziomem morza będzie padał śnieg. Może on powodować przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5-8 cm" – powiedziała synoptyczka. "Wysoko w Tatrach będzie to 10 do 15 cm" – dodała. Na krańcach północno-zachodnich kraju może pojawić się przelotny deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu możliwe będą mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie, kiedy i jakie przymrozki?

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C na Pomorzu, ok. 3 st. C w centrum, do 5 st. C na wschodzie. W zachodniej połowie kraju wystąpią przymrozki. Tam, gdzie temperatura na wysokości 2 m wyniesie ok. 0-1 st. C możliwe są przygruntowe przymrozki do minus 4 st. C.

"Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwykle z kierunków zachodnich, ale w zachodniej połowie kraju zmienny" – poinformowała Woźniak.

REKLAMA

W czwartek w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Prawie w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, najwięcej na północnym zachodzie kraju, punktowo do 10 mm. Mogą występować tam także burze z porywami wiatru do 65 km/h i opadami krupy śnieżnej bądź małego gradu. W rejonach podgórskich i w górach możliwe są opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. 2 cm, a wysoko w Sudetach do 4 cm.

Wiatr słaby i umiarkowany, poza burzami, także na południowym zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. Zdaniem synoptyczki tylko na wybrzeżu możliwe są północno wschodnie skręty wiatru.

W nocy z czwartku na piątek należy spodziewać się wielu przejaśnień i rozpogodzeń.

"Tylko na krańcach północno-zachodnich jeszcze okresami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i możliwość spadku temperatury poniżej 0 st. C na znacznym obszarze kraju" – poinformowała Woźniak.

Temperatura będzie najniższa w rejonach podgórskich Karpat, gdzie spadnie do minus 4 st. C. Na pozostałym obszarze kraju wyniesie od minus 1 st. C do 2 st. C, a niemal wszędzie przy gruncie nastąpi spadek temperatury od ok. minus 1 st. C do ok. minus 2 st. C.

Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.