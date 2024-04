Wyroby medyczne wydawane na zlecenie – zmiana przepisów od 1 września 2024 r. Wózki inwalidzkie, ortezy, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne i inne

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmienić od 1 września 2024 r. przepisy rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W tym celu powstał projekt rozporządzenia nowelizującego, opublikowany 29 kwietnia 2024 r. Jakie zmiany wynikają z tego projektu?

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie - aktualna podstawa prawna

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 826, ost. zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 1733, 1938 i 2105) świadczeniobiorcom (tj. przede wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym) przysługuje, prawo zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej (czyli np. lekarza, pielęgniarki, czy innych zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept), oraz ich naprawa.



Przy czym udział środków publicznych w cenie takiego wyrobu medycznego nie może być niższy niż kwota stanowiąca 50% jego limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w niżej wskazanym rozporządzeniu. Przepis ww. art. 38 wskazuje również, że limit finansowania ze środków publicznych określony dla naprawy wyrobu medycznego może być wykorzystany przez świadczeniobiorcę do dokonania naprawy tego wyrobu w ustalonym dla niego okresie użytkowania. W przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca.



Aktualny wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 500).

Jakie zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie od 1 września 2024 r.?

W dniu 23 kwietnia 2024 r. powstał projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt ten został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 26 kwietnia br.



Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461), wprowadziło nowy załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2024 r. poz. 500). Ale już po wejściu w życie tego rozporządzenia z 13 października 2023 r. pojawiła się konieczność dokonania w nim odpowiednich korekt, które pozwolą na właściwe stosowanie zmienionego wykazu wyrobów medycznych na zlecenie.



Projekt wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest korekta i uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych.



Najważniejsze zmiany merytoryczne zawarte w tym projekcie obejmują:



1) zmianę katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;



2) ujednolicenie na format procentowy zapisów w kolumnie 5 załącznika do rozporządzenia dotyczącej wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych (kody Z.03.01, Z.03.02 i Z.03.03);



3) korektę wzajemnych wyłączeń jednoczesnego zaopatrzenia w ramach kryteriów przyznawania dla wyrobów medycznych wspomagających układ oddechowy (kody U.03.01, U.03.02, U.04.01 i U.04.02) oraz wózków inwalidzkich (kod S.15.01);



4) doszczegółowienie kryteriów przyznawania dla gorsetów (biustonoszy) kompresyjnych (kod N.16.01) i biustonoszy pooperacyjnych lub do protez piersi (kod Z.01.02) poprzez wyłączenie możliwości zaopatrzenia w stroje kąpielowe;



5) przywrócenie możliwości skrócenia okresu użytkowania dla obuwia ortopedycznego (kody M.01.01, M.02.01, M.03.01, M.04.01 i M.05.01);



6) zmianę kryteriów przyznawania umożliwiająca zaopatrzenia w soczewki okularowe korekcyjne do bliży i do dali z mocą pryzmatyczną w przypadku wad wzroku wymagających korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr (kody O.01.01 i O.01.02);



7) doprecyzowanie przysługującej maksymalnej liczby sztuk zaopatrzenia dla transmiterów/nadajników do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagających wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiące w sposób odpowiadający wymaganej częstotliwości wymiany w skali ustalonej w załączniku do zmienianego rozporządzenia okresu użytkowania, który wynosi raz na rok (kod R.04.02);



8) zmianę kryteriów przyznawania doprecyzowująca maksymalną liczbę sensorów do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) podlegających refundacji w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych (kod R.05.01);



9) przywrócenie doprecyzowania stronności ortez stawu biodrowego (kody H.05.01 i H.05.02) oraz brzmienia określonych przez kody G.05.01 i G.05.02 części kończyny dolnej obejmowanych przez ortezy.

Termin wejścia w życie zmian

Z powodu konieczności dostosowania systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia omawiana nowelizacja ma wejść w życie od dnia 1 września 2024 r.

Aktualnie projekt ten jest poddawany uzgodnieniom i konsultacjom publicznym i nie można oczywiście wykluczyć jego zmian.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Numer z wykazu: MZ 1671)