Odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane. Jest projekt ustawy.

Odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą musiały być od razu segregowane. Zapobiegnie to wzrostowi kosztu ich odbioru oraz nielegalnemu porzucaniu śmieci. Samorządy będą też mogły otrzymać więcej środków z budżetu na likwidację nielegalnych wysypisk.

Odejście od obowiązku tzw. segregacji u źródła odpadów budowlanych i rozbiórkowych - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt noweli ustawy o odpadach. Zgodnie z nowymi przepisami więcej środków z budżetu będą mogły też otrzymać samorządy na likwidację nielegalnych wysypisk w gminach.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać art. 101a ustawy o odpadach, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe (BiR) zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Przepisy miały zobowiązywać podmioty do segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w miejscu wytworzenia – u źródła. Jak wskazano w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wobec art. 101a, dotyczących tego, czy odpady BiR faktycznie mają być segregowane u źródła, wskazuje się, np. brak jednoznacznego stwierdzenia kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów BiR.

Działanie art. 101a w obecnym brzmieniu może przyczynić się do wzrostu kosztu odbioru odpadów BiR z miejsca prowadzonego remontu czy budowy z uwagi na konieczność zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania wymienionych w ustawie sześciu frakcji, czy problemy logistyczne z ustawieniem większej liczby kontenerów na poszczególne frakcje na terenach o ścisłej zabudowie. W OSR wskazano też, że możliwy jest rozwój szarej strefy w zakresie zagospodarowania odpadów BiR, z uwagi na hipotetyczny wyższy koszt legalnego odbioru i zbiórki odpadów podzielonych na frakcje. W konsekwencji może doprowadzić to do większej liczby dzikich wysypisk i porzucania odpadów.

Planowana zmiana brzmienia art. 101a, polega na tym, że system zbiórki nie będzie opierał się na obowiązku segregacji u źródła, ale umożliwiał też przekazanie odpadów BiR innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się ich segregacją.

„Projektowany przepis będzie (...) umożliwiał przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się wysegregowaniem ww. odpadów. Zatem nie będzie obowiązku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyłącznie u źródła” - podano w OSR.

Dodatkowo projekt zakłada, umożliwienie przekazywania środków z rezerwy celowej, właściwym organom administracji samorządowej na likwidację miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów, w wysokości ponad 80 proc. wartości usunięcia odpadów. Obecnie można przekazać do 80 proc. wartości potrzebnych środków, a 20 proc. to musi być wkład własny organu administracji samorządowej. (PAP)