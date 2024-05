Nawet 30 tys. dofinansowania. Nowy program wsparcia dla przydomowych wiatraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że planuje uruchomić program "Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ten ma na celu wsparcie zakupu przydomowych wiatraków, oferując dofinansowanie do 30 tys. zł.

Całkowity budżet programu wynosi 400 mln zł, a jego realizacja ma trwać do 2029 roku. Umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2028 roku. Nie jest jeszcze znana pula środków dostępnych w pierwszym naborze wniosków.

Kto może skorzystać z programu?

Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej.

Warunki dotacji

Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dodatkowo, do 17 tys. zł można otrzymać na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Zakup i montaż magazynu energii jest możliwy, ale nie jest obowiązkowy.