Kary za reklamówki. "Łatwo narazić się na mandat"

Sieci sklepów, które chcą udostępniać swoim klientom torby jednorazowe, muszą za to płacić. Kontrole są coraz częstsze, a mandaty coraz liczniejsze - informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Najwięcej kontroli od wprowadzenia opłat za reklamówki

W zeszłym roku przeprowadzono najwięcej kontroli dotyczących przestrzegania ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od czasu wprowadzenia opłat za reklamówki w styczniu 2018 r. Z raportu przygotowanego dla “DGP” przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że Inspekcja Handlowa przeprowadziła 523 kontrole, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego i prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do 2021 r.

Wzrost liczby kontroli i mandatów

Agnieszka Majchrzak z zespołu prasowego UOKiK, cytowana przez “DGP”, poinformowała, że łącznie w latach 2019–2022 przeprowadzono 668 kontroli. Efektem były mandaty. W 2023 r. wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 74 decyzje w związku z naruszeniem przepisów, a nałożone kary wyniosły łącznie 115,5 tys. zł - przekazała.

Rekordowa wartość kar

Do tej pory rekordowy pod tym względem był rok 2022, kiedy to wartość kar wyniosła prawie 17,7 tys. zł. W poprzednich latach grzywny wynosiły jedynie od 500 do 2 tys. zł - informuje gazeta.

Walka handlowców z problemem reklamówek

Handlowcy przyznają, że walczą z problemem reklamówek, ale efekty są skromne. Największy problem stanowią zrywki dostępne w działach owocowo-warzywnych. Jeśli służą do pakowania innych towarów niż te sprzedawane luzem, powinna być za nie pobierana opłata - czytamy w artykule.

Trudności z egzekwowaniem opłat za reklamówki

Niestety, nie zawsze jest to przestrzegane. Najczęściej klient unika dodatkowej opłaty. Szczególnie gdy korzysta z kasy samoobsługowej. Jeden pracownik obsługuje kilka kas i ma też inne obowiązki, nie jest więc w stanie kontrolować, czy klient doliczył opłatę za reklamówkę. Łatwo więc narazić się na mandat – mówi przedstawiciel jednej z sieci dla “DGP”.

