Plastik na wakacjach. Jedzenie na wynos, duża ilość wypijanej wody, częstsze zakupy - na urlopie życie toczy się trochę inaczej, ale warto pielęgnować nawyk ograniczania plastiku również na wakacjach. Tym bardziej, że nie jest to trudne! Jak to zrobić?

Dyrektywa plastikowa - co się zmieni?

Na mocy unijnej dyrektywy (single use plastic - SUP) od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywał zakaz sprzedaży plastikowych produktów jednorazowego użytku. Nie będzie więc można kupić plastikowych sztućców, talerzy, kubków, mieszadełek do napojów, słomek, patyczków do balonów czy styropianowych pojemników. A za te, które będzie można nabyć opłatę poniosą konsumenci. Od przyszłych wakacji duża część odpowiedzialności za zredukowanie ilości plastiku będzie spoczywać na sprzedawcach czy właścicielach lokali gastronomicznych. Ale planeta nie czeka, warto zminimalizować zużycie plastiku podczas wakacyjnych wyjazdów już teraz!

7 sposobów na ograniczenie zużycia plastiku na wakacjach

Własna butelka na wodę

Picie kranówki staje się coraz bardziej popularne, i słusznie! To ekologiczny i znacznie tańszy sposób na nawodnienie. Dobrze, gdy własna butelka na wodę jest obowiązkowym elementem ekwipunku na wyjazd. W wielu miejscach są dostępne specjalne poidełka, przeznaczone do uzupełniania butelek (są nawet aplikacje na smartfony, pozwalające znaleźć najbliższe ujęcie wody). Jeśli nie jesteście przekonani do picia wody bezpośrednio z kranu, zawsze możecie ją uprzednio przegotować lub zainwestować z butelkę z filtrem.

Koniec z plastikowymi sztućcami

W wakacyjnych kurortach czy dużych turystycznych miastach jedzenie bywa podawane na plastikowej "zastawie". Podczas gdy zazwyczaj nie ma możliwości wyboru talerza, to plastikowych sztućców już nie trzeba używać. To czym zjeść? Warto zaopatrzyć się we własny turystyczny zestaw do jedzenia. Jest lekki, zajmuje niewiele miejsca i bywa nawet, że jest to jeden przedmiot będący zarazem nożem, widelcem i łyżką. Taki zestaw można mieć na wyjeździe (i nie tylko) zawsze przy sobie. Jeśli nie chcecie inwestować w dodatkowe przedmioty, zabierzcie po prostu swoje domowe sztućce ze sobą.

Kawa na wynos? Mam kubek!

Na urlopie również nie wyobrażacie sobie dnia bez kawy? Jeśli nie przepadacie za długim przesiadywaniem w kawiarniach lub po prostu brakuje wam na to czasu, ale kawa na wynos jest obowiązkowym punktem dnia, to opłaca się (zwłaszcza dla środowiska) mieć własny kubek termiczny. Wtedy zapotrzebowanie na kawę można zaspokoić na dwa sposoby: zrobić sobie ją w domu - dokładnie tak jak lubicie - i zabrać ze sobą (w solidnym kubku termicznym pozostanie ciepła bardzo długo). A można też poprosić w kawiarni o kawę do własnego kubka. Bywa, że w niektórych miejscach za kawę we własnym kubku płaci się mniej!

Proszę to zapakować

Niedokończony posiłek w restauracji zabierany do domu to już coś powszechnego. I bardzo dobrze, bo marnowanie jedzenia to także marnowanie ogromnych ilości wody, energii do jego wyprodukowania i emisja gazów cieplarnianych. Wybierając się do restauracji, warto zabrać ze sobą pojemniki na żywność: mogą to być nawet zwykłe słoiki - dobrze, aby były szczelne. Jeśli planujemy kupić obiad na wynos i zjeść na plaży czy w lesie, również możemy poprosić o zapakowanie do własnego pojemnika. Warto wiedzieć, że sanepid nie zakazuje restauracjom pakowania jedzenia do pudełek klientów, a bywa, że uciekają się oni do tego argumentu, gdy nie chcą tego robić.

Za słomkę dziękuję

Coraz więcej restauracji i barów już teraz rezygnuje z używania słomek do napojów, za to niektóre wkładają do napojów nawet po dwie. Bywa, że restauracje proponują słomki papierowe, ale to wciąż nie jest ekologiczne rozwiązanie, bo najbardziej neutralne dla środowiska jest… napicie się prosto ze szklanki. Jeśli chcecie mieć pewność, że kelner do waszego napoju nie poda słomki, warto przy zamówieniu zaznaczyć, że nie jest nam potrzebna. Jeśli jednak nie wyobrażacie sobie picia ulubionego koktajlu na wakacjach bez słomki, kupcie taką wielorazowego użytku (np. bambusowe lub metalowe) i noście ze sobą.

Własna torba na zakupy

Zakupy z własną torbą już nikogo nie dziwią. Dlaczego na urlopie mielibyśmy zmieniać nasze nawyki? Wielorazowa torba zazwyczaj jest lekka, wytrzymała i zajmuje niewiele miejsca, dobrze jest mieć ją zawsze pod ręką. Zrywki, czyli cienkie foliowe jednorazowe reklamówki można z powodzeniem zastąpić siateczkowymi woreczkami (przy odrobinie zdolności manualnych, uszytymi samodzielnie) . A tam, gdzie jest możliwość, warto kupować produkty na wagę zamiast paczkowanych.

Pamiątki z wakacji

Czy warto z wakacji przywozić kolejne plastikowe rzeczy, które będą zagracały przestrzeń? Nie. A czy łatwo odmówić dziecku kolejnej pstrokatej zabawki, o którą tak bardzo prosi? Również nie. W kompetencje rodziców na wakacjach bynajmniej nie zamierzamy wchodzić, a tym bardziej wywoływać poczucia winy. Ale przecież dorośli też lubią przywozić suweniry z podróży. Co zatem przywozić z wakacji, aby nie było kolejnym niepotrzebnym kawałkiem plastiku, który prędzej czy później trafi do śmieci?

lokalne przysmaki, przyprawy, miody;

piasek, muszle, kamienie (można wykorzystać do prac plastycznych);

bilety wstępu, mapy z punktów informacji turystycznej, monety;

oryginalne rzeczy użytkowe (kubek, świecznik, regionalna chusta);

biżuterię (np. z bursztynem);

zdjęcia.

Śmieci na wakacjach

Uliczne kosze na śmieci zazwyczaj nie mają podziału na różne kategorie odpadów. Jeśli jest taka możliwość, warto nie wyrzucać tam śmieci, które nadają się do recyklingu, bo jest duże prawdopodobieństwo, że gdy trafią do ulicznego kosza, nie będą posegregowane. Puszka po napoju, czy papier po pieczywie nie zajmują dużo miejsca w plecaku i można je wyrzucić, gdy uda się znaleźć kosz z opcją segregacji.

