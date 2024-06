Dziś i w poniedziałek utrudnienia w Warszawie, Saska Kępa wyłączona z ruchu, bezpłatne przejazdy

W piątek 7 czerwca i w poniedziałek 10 czerwca o godzinie 18 wyłączona z ruchu zostanie Saska Kępa. Wszystko z powodu dwóch meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej przed EURO 2024.

Utrudnienia z powodu meczów

Stołeczny ratusz podał, że oba mecze rozpoczną się tradycyjnie o 20:45. "Tak duże wydarzenie sportowe wiąże się także z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu"

W godz. 18.30-20.45 wyłączony z ruchu będzie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.

Od godz. 18.30 do końca meczu – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że "po zakończeniu meczu, z ronda Waszyngtona uruchomimy dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy".

Będzie także więcej tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, al. Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Kijowską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z al. Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny. Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję podejmie policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej przy pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9. Będzie kursowała na trasie: w kierunku Wiatraczna: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Bracka, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, al. Szucha, al. Armii Ludowej, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona do Wiatracznej (bez postoju).

Natomiast w kierunku pl. Zawiszy: al. Waszyngtona, Saska, Zwycięzców, Wał Miedzeszyński, Most Łazienkowski, al. Armii Ludowej, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie do placu Zawiszy (bez postoju).

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras Mostem Łazienkowskim.

Autobusy linii 146 i 147 jadące w kierunku Dworca Wschodniego nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto al. Zieleniecką.

- Pasażerowie jadący tymi autobusami w stronę Falenicy lub Starej Miłosnej powinni pamiętać, że autobusy linii 146 i 147 zawrócą na Targowej w stronę al. Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona albo, jeżeli zawrotka będzie zamknięta, to pojadą dalej w stronę Dworca Wileńskiego i zawrócą na wysokości ulicy Brzeskiej. Stamtąd przez Targową, Kijowską i al. Zieleniecką dotrą do ronda Waszyngtona, skąd pojadą już swoimi stałymi trasami - przekazał ZTM.

Darmowe przejazdy

Ratusz podkreślił, że posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Ponadto możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingów Parkuj i Jedź, w dniach meczów od godz. 6 do godz. 1 następnego dnia.(PAP)

