Aplikacja mObywatel: Nowa funkcja w usłudze Bezpiecznie w sieci

Baza wiedzy to nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Funkcja została wprowadzona 11 września 2024 r. Baza wiedzy w znacznym stopniu przyczyni się do bezpieczeństwa użytkowników przy poruszaniu się w Internecie.

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel usługa Bezpiecznie w sieci funkcjonuje już od 13 sierpnia 2024 r. Od 11 września do aplikacji została wprowadzona nowa funkcja Baza wiedzy.

Nowa funkcja pomaga w bezpiecznym poruszaniu się w sieci. Podpowiada, jak chronić dane i unikać zagrożeń w Internecie. Za informacje zawarte w Bazie odpowiadają obecnie specjaliści CERT Polska, dzięki czemu jest ona sprawdzonym podręcznym źródłem informacji.

Baza wiedzy – jak to działa

Po wejściu do usługi Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel użytkownik zobaczy na ekranie powitalnym dodatkową funkcję Baza wiedzy oznaczoną ikoną żarówki. Wystarczy kliknąć w tę opcję, aby przejść do listy tematów związanych z zagrożeniami w Internecie. Na start usługi są to:

„Uważaj na fałszywe inwestycje w sieci!”,

„Uważaj na oszustwa telefoniczne!”,

„[…] Dowiedz się, jak zgłaszać incydenty! […]”.

Po wyborze któregoś z tematów użytkownik ma możliwość zapoznania się z artykułem rozwijającym dane zagadnienie. W przypadku wybranych treści może też przejść na stronę CERT Polska, która otworzy się w przeglądarce.

Konieczna aktualizacja aplikacji mObywatel

Aby móc korzystać z Bazy wiedzy, należy pobrać aktualizację mObywatela oznaczoną jako 4.41 ze sklepów Google Play i App Store. Aktualizacja jest wprowadzana stopniowo i może być niewidoczna u części użytkowników, dlatego też należy uzbroić się w cierpliwość. Każda zainteresowana osoba będzie mogła używać Bazy wiedzy najszybciej, jak to możliwe.

Warto korzystać z najnowszej wersji aplikacji mObywatel, nie tylko ze względu na zmiany w usługach, ale i na poprawki bezpieczeństwa oraz błędów.