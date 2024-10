Urząd Statystyczny: Radom się wyludnia. 70 tys. mieszkańców mniej za 25 lat

Radom – podobnie jak inne miasta w woj. mazowieckim – ciągle się wyludnia - wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ta tendencja będzie się utrzymywać. Według prognoz w 2060 r. w tym mieście żyć będzie 126 tys. osób, o 70 tys. mniej niż obecnie, a o 45 proc. mniej niż 25 lat temu.

Radom: od 231 tys. mieszkańców w 1999 r. do 196 tys. w 2023 r.

Gdy w 1999 r. powstawało woj. mazowieckie, w Radomiu – drugim mieście pod względem wielkości w tym regionie - mieszkało prawie 231 tys. osób. W 2023 r. radomian było już 196 tys., czyli o prawie 35 tys. mniej. "Część tych mieszkańców nie wyprowadziło się daleko – wybrali gminy pod miastem, więc cały czas są związani z Radomiem; często tutaj pracują, tutaj uczą się ich dzieci" – wyjaśnił na wtorkowej konferencji prasowej w Radomiu rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski. Zorganizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie spotkanie z dziennikarzami było okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły w ciągu 25 lat istnienia woj. mazowieckiego.

REKLAMA

Prognoza dla Radomia: 126 tys. mieszkańców w 2060 r.

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnych latach Radom nadal będzie się wyludniał. W 2060 r. w tym mieście ma mieszkać 126 tys. osób, czyli o 70 tys. mniej niż obecnie. Jeśli tak się faktycznie stanie, to liczba ludności w porównaniu z 1999 r. spadnie aż o 45 proc.

Powody wyludniania się miasta

Statystycy tłumaczą, że jednym z powodów jest spadek liczby urodzin i rodzin z dziećmi. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. w Radomiu było 38,7 tys. rodzin z dziećmi (do 24 lat), zaś w kolejnym spisie z 2021 r. ta liczba spadła do 25,3 tys. Liczba najmłodszych mieszkańców miasta (0-19 lat) zmniejszyła się z ponad 66 tys. w 1999 r. do 36,8 tys. w 2023 r. "Dlatego Radom się starzeje – mediana wieku wzrosła z niecałych 37 lat w 2005 r. do prawie 45 lat w 2023 r." – zauważył Kałuski.

Lepsze warunki życia, m.in. więcej mieszkań i samochodów

W świetle danych statystycznych współcześni radomianie mają lepsze warunki do życia niż 25 lat temu. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w ciągu ostatnich 20 lat spadła w tym mieście z ponad 28 proc. do 9,4 proc. Jednak – jak zauważył rzecznik – mieszkańcy Radomia otrzymują wynagrodzenie niższe w skali całego województwa.



W Radomiu poprawiła się także sytuacja jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe. Na jedno radomskie mieszkanie przypadają obecnie nieco ponad dwie osoby, podczas gdy w 1999 r. jedno mieszkanie miało przeciętnie o jednego lokatora więcej.



Kałuski podkreślił, że oczywistością stało się posiadanie samochodu. "O ile w 2005 r. auto miał co czwarty mieszkaniec Radomia, to w 2022 r. własny samochód miało już sześciu na dziesięciu mieszkańców" – zauważył rzecznik.

Inne miasta na Mazowszu mają taki sam problem

REKLAMA

Radom nie odstaje w zdecydowany sposób od innych większych miast na Mazowszu. Podobny spadek liczby ludności – według rzecznika – odnotowano także w innych miastach woj. mazowieckiego, m.in. w Płocku. Nieco lepiej pod tym względem jest w Ostrołęce i Siedlcach. Także jeśli chodzi o średnią wieku mieszkańców, wzrasta ona na całym Mazowszu. "Średnio najstarsi są mieszkańcy w Płocku, a najmłodsi w Siedlcach" – zauważył Kałuski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z okazji 25-lecia woj. mazowieckiego Urząd Statystyczny w Warszawie planuje także konferencje podsumowujące w innych miastach na Mazowszu. Na czwartek briefing zaplanowano w Ostrołęce. (PAP)

ilp/ mark/