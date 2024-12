Sylwester stresujący dla zwierząt. Wybuchy fajerwerków zagrażają ptakom

Ornitolog dr Jacek Sułek zaapelował o unikanie odpalania fajerwerków w pobliżu terenów zielonych. Wybuchy fajerwerków zagrażają ptakom, zwłaszcza żyjącym w miastach.

Sylwester stresujący dla zwierząt

Ornitolodzy ostrzegają, że sylwestrowa noc może być szczególnie stresująca dla ptaków. Badania pokazują, że ich aktywność w tym czasie wzrasta nawet tysiąckrotnie, a niektóre gatunki, jak gęsi białoczelne czy zbożowe, potrafią pokonać aż 500 km, uciekając od hałasu fajerwerków.

Ornitolog i powiatowy lekarz weterynarii w Kielcach dr Jacek Sułek zwrócił uwagę, że ptaki żyjące w miastach są szczególnie narażone na wybuchy fajerwerków. - Ptaki mają bardzo czuły słuch, znacznie bardziej wrażliwy niż ludzie. Wybuchy mogą je spłoszyć, a w panice mogą uderzyć w przeszkody, co często kończy się urazami albo śmiercią – powiedział PAP.

Zaapelował, aby unikać odpalania fajerwerków w parkach, w miejskich dolinach rzecznych i między blokami.

Co zrobić, gdy znajdziemy wystraszonego ptaka

- Huk wystrzałów odbija się od budynków, potęgując stres nie tylko u ptaków, ale również u zwierząt domowych jak psy i koty. Najlepszym miejscem na fajerwerki są otwarte, bezdrzewne przestrzenie. Unikajmy odpalania sztucznych ogni w pobliżu terenów zielonych, gdzie nocują ptaki, to dla nich poważne zagrożenie – zaznaczył ekspert.

Jeśli znajdziemy na ulicy ptaka, który doznał szoku akustycznego lub urazu, warto podjąć odpowiednie kroki. - Ptaka z widocznymi obrażeniami, jak złamane skrzydło, należy przetransportować do najbliższej lecznicy weterynaryjnej. Jeśli jest jedynie oszołomiony, można zabrać go do domu, zapewnić mu ciche miejsce, dostęp do wody i po kilku godzinach wypuścić – dodał dr Sułek.

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Maxa Plancka i Holenderski Instytut Ekologii aktywność niektórych ptaków w sylwestrową noc wzrasta nawet tysiąckrotnie w porównaniu z innymi nocami. Badania wykazały, że niektóre gatunki, jak gęsi białoczelne czy gęsi zbożowe, opuszczają swoje miejsca noclegowe i lecą nawet 500 km, aby oddalić się od ludzkich osiedli.

Po sylwestrowej nocy ptaki wykazują zmienione zachowania – w ciągu kolejnych 12 dni zwiększają intensywność żerowania o 10 proc., jednocześnie ograniczając aktywność przemieszczania się. Zdaniem badaczy jest to sposób rekompensowania energii utraconej podczas ucieczki przed wystrzałami fajerwerków.

Ornitolog przypominał, że każdy wybuch fajerwerków to dodatkowy stres dla ptaków, który odbija się na ich kondycji.

- Odpowiedzialny wybór lokalizacji dla pokazów sylwestrowych może ograniczyć ich negatywny wpływ na dzikie zwierzęta – zaznaczył.