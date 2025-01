Renta wdowia 2025 r. Gdzie złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń? Gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej?

1 stycznia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął zbieranie wniosków o tzw. rentę wdowią. Już pierwszego dnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłynęło ponad 700 wniosków o tzw. rentę wdowią.

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o tzw. rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. W czwartek, 2 stycznia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie, że pierwszego dnia do ZUS wpłynęło ponad 700 wniosków o tzw. rentę wdowią.

Renta wdowia 2025 r.: dla kogo

By móc pobierać świadczenia w zbiegu, należy spełniać określone warunki. Do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba, która jest wdowcem lub wdową, a do tego:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Należy pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Ważne Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. osoba uprawniona do tzw. renty wdowiej będzie mogła pobierać drugie świadczenie w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc.

Renta wdowia 2025 r. Gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej?

By móc ubiegać się o przyznanie tzw. renty wdowiej, należy spełniać odpowiednie kryteria. M.in. należy mieć ustalone prawo do renty rodzinnej. Zapytaliśmy rzecznika ZUS, gdzie należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej. Rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał redakcji Infor.pl, że jeśli wdowa lub wdowiec nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej, z wnioskiem o to świadczenie powinna/powinien wystąpić do organu emerytalno-rentowego (np.: ZUS, WBE, KRUS, MSWiA), z którego zmarły pobierał świadczenie lub miałby do niego prawo.

Renta wdowia 2025 r. Gdzie złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń?

Zapytaliśmy także o to, gdzie należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń. Uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

Ustalenie zbiegu świadczeń oraz ich wypłata następują na wniosek osoby zainteresowanej. Dla tych potrzeb został opracowany formularz wniosku – „wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”- ERDW. Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń może być zgłoszony w każdym organie emerytalnym i rentowym, w którym wdowa/wdowiec ma ustalone prawo do renty rodzinnej bądź do innego świadczenia emerytalno-rentowego, które może uczestniczyć w zbiegu z rentą rodzinną zgodnie z art. 95a ustawy emerytalnej (np.: ZUS, WBE, KRUS, MSWiA).

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń zostanie zgłoszony do organu emerytalno-rentowego, w którym wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do żadnego świadczenia, które może uczestniczyć w zbiegu z rentą rodzinną zgodnie z art. 95a ustawy emerytalnej (organu niewłaściwego), wniosek zostanie przekazany do organu, w którym zostało ustalone prawo do takiego świadczenia (organu właściwego).

Renta wdowia 2025 r.: limit

Należy pamiętać, że wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 3x 1780,96 zł, czyli łącznie 5342,88 zł. ZUS przypomina, że do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.