Chipowanie psów i kotów. Prawo, obowiązek, a może coś więcej?

W przestrzeni publicznej często podejmowany jest temat obowiązkowego chipowania zwierząt domowych. W listopadzie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zakładającego m.in. obowiązkowe chipowanie psów i kotów. Trwają także prace nad ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Do czego mogą być wykorzystywane mikroczipy?

Obecnie trwają prace m.in. nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw, który ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt. W projekcie znalazły się takie pozycje jak obowiązkowa kastracja psów i kotów, a także obowiązkowe oznakowanie dla psów i kotów. Zgodnie z projektem - posiadacze psów i kotów zobowiązani będą do oznakowania zwierzęcia w terminie dwóch miesięcy od dnia wejście w posiadanie zwierzęcia. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Właściciele zwierząt uważajcie! Obowiązkowa kastracja i chipowanie [Projekt ustawy]. Podczas pierwszego czytania w Sejmie, projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt.10 stycznia 2025 r. komisja rozpatrzy wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego dotyczącego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Osoby zastanawiające się, czy warto zachipować swojego zwierzaka, powinny także mieć na uwadze trwające prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (UD128). W ocenie projektodawców, elektroniczna identyfikacja psów i kotów będzie najskuteczniejszym narzędziem w walce ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów. Więcej na temat KROPiK można przeczytać w artykule: [PROJEKT] 500 zł kary grzywny dla posiadaczy psów i kotów za niedopełnienie obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt

Chipowanie zwierząt domowych w Polsce

Zwierzęta domowe - w szczególności psy i koty - warto chipować ze względów bezpieczeństwa. W przypadku zaginięcia zwierzaka, łatwiej jest takiego zwierzaka zidentyfikować. Ponadto, jeżeli chcemy podróżować ze swoim pupilem poza granicami kraju, musimy wyrobić mu odpowiednie dokumenty, a także odpowiednio przygotować do podróży. Jedną z zasad podróży ze zwierzętami towarzyszącymi w UE jest to, że zwierzęta muszą być zidentyfikowane. Chodzi tu o nic innego jak o zachipowanie pupila. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wprost nie reguluje kwestii chipowania zwierząt w Polsce. Określa jednak obowiązki związane z utrzymaniem zwierząt domowych. W przypadku psów rasowych – obowiązek nadania zwierzakowi numeru identyfikacyjnego spoczywa na hodowcy. Warto mieć także na uwadze, że jednym z zadań własnych gmin jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, a także ich wyłapywanie. Corocznie, w terminie do 31 marca gminy mają określić w drodze chwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie znajduje się m.in. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, czy obligatoryjna kastracja zwierząt w schroniskach. Program może także obejmować plan znakowania zwierząt w danej gminie, a także sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Oznacza to, że gminy mają narzędzia do wprowadzenia na swoim terytorium obowiązkowego znakowania zwierząt.

Chipowanie zwierząt a codzienne życie domowe

Weterynarze w Polsce używają różnych rodzajów chipów do identyfikacji zwierząt. Najczęściej jednak, spotkać się można z Mikroczipami 134,2 kHz lub mikroczipami RFID (Radio Frequency Identification). Mikroczipy RFID dzielą się na standardowe – dedykowane rasom powyżej 5 kg i zwierzętom innych gatunków oraz na mikroczipy mini, dedykowane rasom małych psów. Mikroczipy RFID w połączeniu z odpowiednimi systemami zamków mogą służyć do otwierania drzwi, drzwiczek do ogrodu, budy lub specjalnie odgrodzonego kawałka przestrzeni przeznaczonego dla naszych pupili. Jeżeli zależy nam na tym, by chip wszczepiany naszemu pupilowi miał dodatkowe zastosowanie, warto wcześniej uzyskać informacje dotyczące tego, jakich chipów używa weterynarz do którego się wybieramy. W Polsce już w tym momencie można kupić automatyczne drzwiczki dla zwierząt, które reagują na chip wszczepiony podskórnie pupilowi. Wcześniej jednak należy sprawdzić, czy dany chip będzie kompatybilny z drzwiczkami. By zakupić takie drzwiczki, należy sprawdzić, które firmy, będące na naszym rynku, oferują rozwiązania z technologią RFID.