Nowe oszustwo na "darmową apteczkę". NFZ ostrzega

Uwaga na nową metodę oszustów. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed e-mailami z ofertą otrzymania "darmowej apteczki". Można stracić pieniądze. NFZ przypomina, że nie sprzedaje niczego przez internet.

Darmowa apteczka od NFZ to oszustwo

Oszuści znaleźli sobie nowy sposób na wyłudzenie pieniędzy. Podszywający się pod NFZ cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z informacją o możliwości otrzymania darmowej, dobrze wyposażonej apteczki - "Medicare Kit". Tak przygotowany e-mail ma uśpić czujność i wzbudzić emocje. "To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy" – powiedział dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

Słowom: "Zostałeś wybrany do otrzymania zestawu" towarzyszą logo NFZ oraz zdjęcie apteczki. Ponieważ jego wysyłka nie jest bezpłatna - kosztuje osiem złotych - adresat proszony jest o wypełnienie ankiety, do której link podany jest w wiadomości. Po jego kliknięciu, użytkownik przenosi się na stronę do złudzenia przypominającą witrynę NFZ. Znajdują się na niej pytania dotyczące danych kontaktowych, adresu do wysyłki oraz danych karty płatniczej.

NFZ nie sprzedaje niczego w internecie

O ile samo kliknięcie w link nie jest niebezpieczne, o tyle przekazanie danych - tak. Może zakończyć się utratą pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

NFZ poinformował, że nie jest nadawcą maili z ofertą apteczki. Podkreślił także, że nie sprzedaje niczego w internecie i nie żądą żadnych pieniędzy, ani danych do płatności. W razie wątpliwości fundusz zachęca do kontaktu z bezpłatną i całodobową infolinią, której numer to: 800 190 590.

Weryfikacją podejrzanych wiadomości mailowych zajmuje się zespół CERT Polska, który działa w NASK. Podobnie jak fałszywą stronę internetową, można je zgłosić do CERT za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://incydent.cert.pl/ lub w aplikacji mObywatel 2.0 (za pomocą dostępnego na stronie głównej kafelka Bezpiecznie w sieci). Z kolei SMS-y można przesyłać na obsługiwany przez CERT numer 8080.

