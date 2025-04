W czwartek nawet blisko 30 st. C. Gdzie takie temperatury?

Jest szansa, że w tym roku na Wielkanoc nie będzie śniegu. Od kilku dni pogoda jest wiosenna, w czwartek temperatura wyniesie od 21 do 26 st. C, a w centrum możliwe jest nawet 27 st. C!

Wreszcie wiosenne temperatury

Informacje pogodowe przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. W środę w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale na północy i na wchodzie kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach wschodnich niewykluczone są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, około 23 st. C w centrum do nawet 26 st. C na południu i południowym zachodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem - tam od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty zwłaszcza na południu i wschodzie, będzie wiał z południa i południowego zachodu. W czasie burz niewykluczone są porywy wiatru do 160 km/h, a wysoko w górach wiatr może wiać nawet do 90 km/h.

Najbliższej nocy, ze środy na czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie początkowo mogą wystąpić duże i zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem utworzą się mgły, głównie w północnej części kraju. One będą ograniczać widoczność do 400 metrów, a nad samym morzem do około 200 metrów. Noc będzie ciepła, temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej będzie jedynie miejscami nad morzem i na Podhalu - tam od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W obszarach podgórskich Sudetów wiatr będzie silniejszy - tam w porywach może osiągać do 75 lub 80 km/h.

W związku z porywami wiatru dla obszarów podgórskich Sudetów, w południowo-zachodniej części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia o silnym wietrze, które będzie obowiązywało od środy od godz. 21 do czwartku do godz. 12.

W czwartek nawet blisko 30 st. C

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C do 26 st. C, a lokalnie - zwłaszcza w centrum, możliwe nawet około 27 st. C. Chłodniej będzie jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego - tam od Zatoki Gdańskiego z powodu wiatru będzie około 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na przedgórzu sudeckim jeszcze dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów jeszcze będzie obowiązywać do godziny 12 ostrzeżenie o silnym wietrze i tam w związku z tym porywy wiatru w pierwszej połowie dnia mogą osiągać do 75 km/h.

Jeżeli chodzi o noc z czwartku na piątek, to na wschodzie i północnym wschodzie kraju przez całą noc będzie pogodnie i bez opadów. Natomiast nad resztą kraju nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego z występującymi przelotnie opadami deszczu. "Temperatura nadal będzie stosunkowo wysoka jak na kwietniową noc - od 11 st. C do 16 st. C" - powiedział synoptyk IMGW. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, tam będzie około 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwłaszcza w rejonach podgórskich Sudetów okresami dość silny i tam w porywach do 60 lub 65 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

