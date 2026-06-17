Fundusz Współpracy dla twórców i organizacji rusza w Koninie. Ten program ma charakter pilotażowy, jego celem jest realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw, a także łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal Konińskiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Wsparcie dla środowisk kulturalnych w Koninie

Inicjatywa Fundusz Współpracy skierowana jest do środowisk kulturalnych działających na terenie Konina. Uruchomienie programu poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami i jest realizacją Programu Rozwoju Kultury w Koninie na lata 2023-2030.

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Dzięki programowi beneficjenci będą mogli korzystać z zasobów, którymi dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, sal oraz profesjonalnego sprzętu.

Gdzie i kiedy składać oferty?

Na tegoroczny program w budżecie Konina zabezpieczono kwotę 30 tys. złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tys. złotych brutto. Jeśli wartość zgłoszonych projektów przekroczy zaplanowany budżet 30 tysięcy złotych, o kwalifikacji zdecyduje kolejność zgłoszeń (dokładna data i godzina złożenia wniosku).

Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto, ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na tę samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta.

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Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od 22 do 26 czerwca 2026 roku.